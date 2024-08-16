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В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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01:36 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/tank-1966507413.html
В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области
В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области
Газета Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоящий на вооружении ВСУ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:36
2024-08-16T01:36
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Газета Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоящий на вооружении ВСУ.Как утверждается в ролике, Challenger был поражен беспилотником, после чего произошел взрыв. В качестве подтверждения издание показало фотографию ствола уничтоженной боевой машины."Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы", — утверждается в репортаже.Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали Challenger 2 при нападении на Курскую область. Уточняется, что в боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, на вооружении которой есть такие машины.В январе 2023 года Соединенное Королевство объявило о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них ранее были подбиты российскими войсками.
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия
В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области

Британская Sun признала уничтожение танка Challenger ВСУ в Курской области

© SunСтвол сгоревшего в Курской области танка Challenger. Скриншот из репортажа Sun
Ствол сгоревшего в Курской области танка Challenger. Скриншот из репортажа Sun - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Sun
Ствол сгоревшего в Курской области танка Challenger. Скриншот из репортажа Sun
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Газета Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоящий на вооружении ВСУ.
Как утверждается в ролике, Challenger был поражен беспилотником, после чего произошел взрыв. В качестве подтверждения издание показало фотографию ствола уничтоженной боевой машины.
«
"Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы", — утверждается в репортаже.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали Challenger 2 при нападении на Курскую область. Уточняется, что в боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, на вооружении которой есть такие машины.
В январе 2023 года Соединенное Королевство объявило о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них ранее были подбиты российскими войсками.
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