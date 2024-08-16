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Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове - РИА Новости, 16.08.2024
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Тамбовская область
 
12:07 16.08.2024 (обновлено: 12:08 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/tambov-1966565111.html
Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове
Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове - РИА Новости, 16.08.2024
Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове
В ноябре в Тамбове планируется открыть экоотель и глэмпинг, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей, строительство ведется по нацпроекту "Туризм... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:07
2024-08-16T12:08
тамбовская область
тамбов
новости - туризм
глэмпинг
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ноябре в Тамбове планируется открыть экоотель и глэмпинг, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей, строительство ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что проекты прошли конкурсный отбор министерства туризма области и получили государственную грантовую поддержку в размере 7,8 миллиона рублей (экоотель) и 17,4 миллиона рублей (глэмпинг). Грантополучатели вложат практически столько же собственных средств. Экоотель возводится на территории парка семейного отдыха "Ромашково". Все домики заводского производства - таково одно из условий господдержки. Это мини-барнхаусы и арочные дома "Викинг". Они быстро монтируются, и параллельно идет прокладка коммуникаций. Экоотель выстроен по схеме "один домик - один номер". В такой номер могут поселиться до пяти-шести человек. На три-четыре мини-комплекса будет создана своя зона - с площадкой, террасой, навесом, спа с кедровой баней-бочкой. Глэмпинг "Четыре сезона" расположен недалеко от областного центра. Он будет представлять собой охраняемую и безопасную территорию, где созданы условия для отдыха. Несколько модульных домов для одной семьи или компании оборудованы внутри всем необходимым. На территории глэмпинга будет создана инфраструктура для отдыха взрослых и детей. Всего по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется открыть в этом году семь модульных некапитальных отелей, что позволит нарастить номерной фонд в регионе на 75 номеров. Туристическая инфраструктура Тамбовской области состоит в настоящее время из 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения. Увеличение номерного фонда — одна из главных задач в сфере туризма. Также по нацпроекту в этом году будет приобретено туристическое оборудование в санатории и гостиницы.
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тамбов, новости - туризм, глэмпинг
Тамбовская область, Тамбов, Новости - Туризм, глэмпинг

Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове

© Фото : Telegram/Тамбовская областьЭкоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове
Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Telegram/Тамбовская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ноябре в Тамбове планируется открыть экоотель и глэмпинг, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей, строительство ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что проекты прошли конкурсный отбор министерства туризма области и получили государственную грантовую поддержку в размере 7,8 миллиона рублей (экоотель) и 17,4 миллиона рублей (глэмпинг). Грантополучатели вложат практически столько же собственных средств.
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Экоотель возводится на территории парка семейного отдыха "Ромашково". Все домики заводского производства - таково одно из условий господдержки. Это мини-барнхаусы и арочные дома "Викинг". Они быстро монтируются, и параллельно идет прокладка коммуникаций. Экоотель выстроен по схеме "один домик - один номер". В такой номер могут поселиться до пяти-шести человек. На три-четыре мини-комплекса будет создана своя зона - с площадкой, террасой, навесом, спа с кедровой баней-бочкой.
Глэмпинг "Четыре сезона" расположен недалеко от областного центра. Он будет представлять собой охраняемую и безопасную территорию, где созданы условия для отдыха. Несколько модульных домов для одной семьи или компании оборудованы внутри всем необходимым. На территории глэмпинга будет создана инфраструктура для отдыха взрослых и детей.
Всего по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется открыть в этом году семь модульных некапитальных отелей, что позволит нарастить номерной фонд в регионе на 75 номеров.
Туристическая инфраструктура Тамбовской области состоит в настоящее время из 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения. Увеличение номерного фонда — одна из главных задач в сфере туризма. Также по нацпроекту в этом году будет приобретено туристическое оборудование в санатории и гостиницы.
 
Тамбовская областьТамбовНовости - Туризмглэмпинг
 
 
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