https://ria.ru/20240816/tambov-1966565111.html

Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове

Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове - РИА Новости, 16.08.2024

Экоотель и глэмпинг построят для туристов в Тамбове

В ноябре в Тамбове планируется открыть экоотель и глэмпинг, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей, строительство ведется по нацпроекту "Туризм... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:08

тамбовская область

тамбов

новости - туризм

глэмпинг

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ноябре в Тамбове планируется открыть экоотель и глэмпинг, которые рассчитаны на круглогодичное пребывание гостей, строительство ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что проекты прошли конкурсный отбор министерства туризма области и получили государственную грантовую поддержку в размере 7,8 миллиона рублей (экоотель) и 17,4 миллиона рублей (глэмпинг). Грантополучатели вложат практически столько же собственных средств. Экоотель возводится на территории парка семейного отдыха "Ромашково". Все домики заводского производства - таково одно из условий господдержки. Это мини-барнхаусы и арочные дома "Викинг". Они быстро монтируются, и параллельно идет прокладка коммуникаций. Экоотель выстроен по схеме "один домик - один номер". В такой номер могут поселиться до пяти-шести человек. На три-четыре мини-комплекса будет создана своя зона - с площадкой, террасой, навесом, спа с кедровой баней-бочкой. Глэмпинг "Четыре сезона" расположен недалеко от областного центра. Он будет представлять собой охраняемую и безопасную территорию, где созданы условия для отдыха. Несколько модульных домов для одной семьи или компании оборудованы внутри всем необходимым. На территории глэмпинга будет создана инфраструктура для отдыха взрослых и детей. Всего по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется открыть в этом году семь модульных некапитальных отелей, что позволит нарастить номерной фонд в регионе на 75 номеров. Туристическая инфраструктура Тамбовской области состоит в настоящее время из 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения. Увеличение номерного фонда — одна из главных задач в сфере туризма. Также по нацпроекту в этом году будет приобретено туристическое оборудование в санатории и гостиницы.

https://ria.ru/20240722/investor-1961214083.html

тамбов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, новости - туризм, глэмпинг