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Пхетхонгтхан Чинават избрана премьер-министром Таиланда

Пхетхонгтхан Чинават избрана премьер-министром Таиланда - РИА Новости, 16.08.2024

Пхетхонгтхан Чинават избрана премьер-министром Таиланда

Тридцатисемилетняя Пхетхонгтхан Чинават, лидер партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда") избрана 31-м премьер-министром Таиланда большинством голосов на сессии... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:33

2024-08-16T08:33

2024-08-16T09:30

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таиланд

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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Тридцатисемилетняя Пхетхонгтхан Чинават, лидер партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда") избрана 31-м премьер-министром Таиланда большинством голосов на сессии парламента страны.Телеканал Thai PBS ведет прямой репортаж из зала заседаний палаты народных представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда."За кандидатуру Пхетхонгтхан Чинават проголосовали 319 депутатов, против проголосовали 145 депутатов, воздержались 27 депутатов. Таким образом Пхетхонгтхан Чинават получила большинство голосов и избрана 31-м премьер-министром Таиланда", - объявил спикер парламента Ван Мухамад Нор Матха.На момент начала голосования в зале присутствовали 480 депутатов парламента, во время голосования в зал вошли и проголосовали еще 11 депутатов, таким образом в голосовании участвовал 491 депутат, сообщила счетная комиссия парламента.Пхетхонгтхан Чинават, младшая дочь миллиардера и экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата, стала второй женщиной-премьером в истории страны после ее родной тетки Йинглак Чинават, третьим премьер-министром в семье Чинават и самым молодым в истории Таиланда главой правительства.Пхетхонгтхан Чинават родилась в Бангкоке 21 августа 1986 года. Среднее и повышенное среднее образование получила в католических школах с преподаванием на тайском и английском языках, выпускница повышенной средней школы Mater Dei в Бангкоке (школа Богородицы), принадлежащей французскому женскому монашескому ордену урсулинок. Окончила престижный бангкокский Чулалонгкорнский университет, получив степени бакалавра по политологии, социологии и антропологии, затем обучалась в Университете Суррей в Великобритании, где получила степень магистра по специальности "управление гостиничным хозяйством". После возвращения в Таиланд работала на руководящих должностях в семейном бизнесе Чинаватов. К 2022 году, когда Пхетхонгтхан Чинават начала политическую деятельность и ушла из бизнеса, под ее прямым руководством находилась часть семейных предприятий Чинаватов с общим объемом капитала около 1,8 миллиарда долларов.В 2023 году Пхетхонгтхан Чинават была избрана лидером партии "Пхыа Тхаи", на тот момент уже возглавлявшей правящую коалицию Таиланда по результатам выборов, которые прошли ранее в том же году. Она также является депутатом парламента Таиланда действующего созыва.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд