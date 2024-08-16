https://ria.ru/20240816/svyaz-1966538141.html

Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно

Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно - РИА Новости, 16.08.2024

Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно

Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:22

2024-08-16T10:22

2024-08-16T10:22

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белгородская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении. Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. "Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве. Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.

https://ria.ru/20240816/novaya_tavolzhanka-1966503666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, ровеньский район, россия, происшествия