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Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно - РИА Новости, 16.08.2024
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно
Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:22
2024-08-16T10:22
2024-08-16T10:22
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении. Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. "Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве. Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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белгородская область, ровеньский район, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ровеньский район, Россия, Происшествия
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно
Связь и интернет в девяти белгородских районах стали бесплатными из-за режима ЧС