Рейтинг@Mail.ru
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/svyaz-1966538141.html
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно - РИА Новости, 16.08.2024
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно
Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:22
2024-08-16T10:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
ровеньский район
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении. Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. "Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве. Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.
https://ria.ru/20240816/novaya_tavolzhanka-1966503666.html
https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html
белгородская область
ровеньский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, ровеньский район, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ровеньский район, Россия, Происшествия
Связь и интернет в девяти районах Белгородской области доступны бесплатно

Связь и интернет в девяти белгородских районах стали бесплатными из-за режима ЧС

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мобильная связь и интернет в 9 районах Белгородской области будут бесплатными в связи с введением режима ЧС федерального характера, пользоваться ими можно даже при минусовом балансе, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно. С сегодняшнего дня в связи с введением режима ЧС федерального характера в 9 районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе", - говорится в сообщении.
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
Вчера, 00:23
Это коснется Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Волоконовского, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.
Бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS.
"Входящие звонки также будут бесплатными. Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - уточнили в министерстве.
Такая же мера уже действует на территории Курской области: на минувшей неделе Минцифры объявило, что мобильная связь и интернет будут доступны жителям области бесплатно до окончания режима ЧС.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Вчера, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРовеньский районРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала