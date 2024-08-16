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Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/svu-1966235734.html
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ
Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:30
2024-08-16T07:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.Одно из таких СВУ он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости."Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент", — отметил он.Комбат рассказал, что этот образец удалось заполучить случайно, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.
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Нармания Давид
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ

Комбат БАРС-23 Викинг: ВСУ часто используют самодельные боеприпасы

© РИА Новости / Давид НарманияСВУ, которое использовали украинские операторы БПЛА
СВУ, которое использовали украинские операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.
Одно из таких СВУ он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости.
© РИА Новости / Давид НарманияКатушка с шестернями, которые ВСУ использовали как боеприпас для дрона
Катушка с шестернями, которые ВСУ использовали как боеприпас для дрона - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Катушка с шестернями, которые ВСУ использовали как боеприпас для дрона
"Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент", — отметил он.
Комбат рассказал, что этот образец удалось заполучить случайно, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.
 
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