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Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ
Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:30
2024-08-16T07:30
2024-08-16T07:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.Одно из таких СВУ он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости."Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент", — отметил он.Комбат рассказал, что этот образец удалось заполучить случайно, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ
Комбат БАРС-23 Викинг: ВСУ часто используют самодельные боеприпасы
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.
Одно из таких СВУ он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости.
"Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент", — отметил он.
Комбат рассказал, что этот образец удалось заполучить случайно, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.