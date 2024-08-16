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Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ

Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Российский комбат показал новое устройство, которое применяют ВСУ

Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:30

2024-08-16T07:30

2024-08-16T07:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские операторы БПЛА используют самодельные взрывные устройства для FPV-дронов, рассказал командир подразделения БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.Одно из таких СВУ он продемонстрировал корреспонденту РИА Новости."Они начиняются пластидом, и при разрыве металлические части разлетаются. При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент", — отметил он.Комбат рассказал, что этот образец удалось заполучить случайно, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.

россия

украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, вооруженные силы украины