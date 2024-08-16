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Экс-военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами
Экс-военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами - РИА Новости, 16.08.2024
Экс-военные ВСУ провели тренировку с российскими добровольцами
Совместная тренировка экс-военнослужащих ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса и российских добровольцев прошла в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:32
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Совместная тренировка экс-военнослужащих ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса и российских добровольцев прошла в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости. Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Это для меня новинка (работа с БПЛА – ред.), но пришли хорошие ребята толковые, которые учат всему, что знают, то есть мне это интересно, не было возможности на той, к примеру, стороне даже попасть к БПЛА. То есть всех в пехоту, у всех на мясо, всех в окопы… А здесь чему-то новому учишься, очень интересно на самом деле", - рассказал РИА Новости боец отряда Кривоноса с позывным "Прометей". Он рассказал, что служил в отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ, позже был прикомандирован в 110-ю бригаду, в плен попал при штурме в районе Авдеевки, где военнослужащие ВСУ так и не дождались поддержки от командования. По его словам, тогда он понял, что их просто бросили, а после того, как увидел отношение к нему со стороны российских военнослужащих, окончательно удостоверился, что население Украины обманывают. "На этой стороне оказалось все по-другому, не так, как нам рассказывали. Я сейчас понимаю, что не русские зомбированные, а наоборот в Украине "зомбиленд" огромный с западной стороны - Америки, Европы", - пояснил экс-боец ВСУ. Российские добровольцы, присутствовавшие на совместной тренировке, признаются, что подобное взаимодействие – необычный опыт. "Для меня такой опыт в новинку, познакомившись с ребятами, узнав их получше, понимаешь, что адекватные люди… Украинский народ ни в чем не виноват, виновато правительство. Если честно, сомнения были, но они очень быстро рассеялись", - пояснил российский доброволец с позывным "Суровый". Другой боец отряда Кривоноса, экс-военнослужащий отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Немо" пояснил, что полностью разочаровался в украинском командовании, чья задача - загнать военнослужащих на позиции и закрепиться там. "А какой ценой, выживешь - не выживешь, командира не интересует. Может, человек, который хочет тебе помочь, он не является врагом, а тот, кто отправляет тебя на бойню, – это и есть твой враг", - заметил "Немо". Он пояснил, что хочет "достучаться до сердца" других военнослужащих ВСУ и открыть им глаза.
https://ria.ru/20240221/pomosch-1928628509.html
https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928623356.html
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украина, авдеевка, америка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Америка, Вооруженные силы Украины
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Совместная тренировка экс-военнослужащих ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса и российских добровольцев прошла в зоне спецоперации, передает корреспондент РИА Новости.
Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Это для меня новинка (работа с БПЛА – ред.), но пришли хорошие ребята толковые, которые учат всему, что знают, то есть мне это интересно, не было возможности на той, к примеру, стороне даже попасть к БПЛА. То есть всех в пехоту, у всех на мясо, всех в окопы… А здесь чему-то новому учишься, очень интересно на самом деле", - рассказал РИА Новости боец отряда Кривоноса с позывным "Прометей".
Он рассказал, что служил в отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого ВСУ, позже был прикомандирован в 110-ю бригаду, в плен попал при штурме в районе Авдеевки, где военнослужащие ВСУ так и не дождались поддержки от командования. По его словам, тогда он понял, что их просто бросили, а после того, как увидел отношение к нему со стороны российских военнослужащих, окончательно удостоверился, что население Украины обманывают.
"На этой стороне оказалось все по-другому, не так, как нам рассказывали. Я сейчас понимаю, что не русские зомбированные, а наоборот в Украине "зомбиленд" огромный с западной стороны - Америки, Европы", - пояснил экс-боец ВСУ.
Российские добровольцы, присутствовавшие на совместной тренировке, признаются, что подобное взаимодействие – необычный опыт.
"Для меня такой опыт в новинку, познакомившись с ребятами, узнав их получше, понимаешь, что адекватные люди… Украинский народ ни в чем не виноват, виновато правительство. Если честно, сомнения были, но они очень быстро рассеялись", - пояснил российский доброволец с позывным "Суровый".
Другой боец отряда Кривоноса, экс-военнослужащий отдельной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Немо" пояснил, что полностью разочаровался в украинском командовании, чья задача - загнать военнослужащих на позиции и закрепиться там.
"А какой ценой, выживешь - не выживешь, командира не интересует. Может, человек, который хочет тебе помочь, он не является врагом, а тот, кто отправляет тебя на бойню, – это и есть твой враг", - заметил "Немо".
Он пояснил, что хочет "достучаться до сердца" других военнослужащих ВСУ и открыть им глаза.