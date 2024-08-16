https://ria.ru/20240816/svet-1966553524.html
В Приморье запустили Партизанскую ГРЭС после аварии на сетях
В Приморье запустили Партизанскую ГРЭС после аварии на сетях - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье запустили Партизанскую ГРЭС после аварии на сетях
После масштабной аварии на сетях в Приморье запущена Партизанская ГРЭС, идет запуск остальных электростанций, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:31
2024-08-16T11:31
2024-08-16T11:49
приморский край
масштабное отключение света в приморье
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. После масштабной аварии на сетях в Приморье запущена Партизанская ГРЭС, идет запуск остальных электростанций, сообщает правительство региона.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час."Запущена Партизанская ГРЭС, идет запуск остальных электростанции, в течение 30-40 минут начнут подключать города", - говорится в сообщении.
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приморский край, масштабное отключение света в приморье, происшествия
Приморский край, Масштабное отключение света в Приморье, Происшествия
В Приморье запустили Партизанскую ГРЭС после аварии на сетях
После масштабной аварии на сетях в Приморье начали запускать электростанции
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. После масштабной аварии на сетях в Приморье запущена Партизанская ГРЭС, идет запуск остальных электростанций, сообщает правительство региона.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час.
"Запущена Партизанская ГРЭС, идет запуск остальных электростанции, в течение 30-40 минут начнут подключать города", - говорится в сообщении.