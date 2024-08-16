https://ria.ru/20240816/svekla-1966593304.html
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2024
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области
В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:55
2024-08-16T13:55
2024-08-16T13:55
липецкая область
игорь артамонов
сахарная свекла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888987246_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_8fbf9a2564b42561f0f28cc0b543556a.jpg
ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу, полученную с территории площадью почти 116 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первым к переработке сахарной свеклы приступил Лебедянский сахарный завод, всего их в области шесть. Еще четыре – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и "Агроснабсахар" - присоединятся на следующей неделе. На Боринском сахарном заводе планируют начать производство сахарного песка в сентябре. По словам Артамонова, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тысячи тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара. "Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966331458.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1888987246_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8c8c9d6c6fd2428cf85b6ff0032355ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, сахарная свекла
Липецкая область, Игорь Артамонов, сахарная свекла
ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу, полученную с территории площадью почти 116 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что первым к переработке сахарной свеклы приступил Лебедянский сахарный завод, всего их в области шесть. Еще четыре – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и "Агроснабсахар" - присоединятся на следующей неделе. На Боринском сахарном заводе планируют начать производство сахарного песка в сентябре.
По словам Артамонова
, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тысячи тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара.
"Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара", – отметил губернатор.