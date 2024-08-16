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Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2024
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Липецкая область
 
13:55 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/svekla-1966593304.html
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2024
Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области
В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:55
2024-08-16T13:55
липецкая область
игорь артамонов
сахарная свекла
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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу, полученную с территории площадью почти 116 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первым к переработке сахарной свеклы приступил Лебедянский сахарный завод, всего их в области шесть. Еще четыре – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и "Агроснабсахар" - присоединятся на следующей неделе. На Боринском сахарном заводе планируют начать производство сахарного песка в сентябре. По словам Артамонова, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тысячи тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара. "Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966331458.html
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игорь артамонов, сахарная свекла
Липецкая область, Игорь Артамонов, сахарная свекла

Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу, полученную с территории площадью почти 116 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что первым к переработке сахарной свеклы приступил Лебедянский сахарный завод, всего их в области шесть. Еще четыре – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и "Агроснабсахар" - присоединятся на следующей неделе. На Боринском сахарном заводе планируют начать производство сахарного песка в сентябре.
По словам Артамонова, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тысячи тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара.
"Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара", – отметил губернатор.
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Липецкая областьИгорь Артамоновсахарная свекла
 
 
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