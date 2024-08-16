https://ria.ru/20240816/svekla-1966593304.html

Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области

Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 16.08.2024

Сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Липецкой области

В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

2024-08-16T13:55

липецкая область

игорь артамонов

сахарная свекла

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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахарного песка из свеклы нового урожая, всего в этом году предприятиям региона предстоит переработать свёклу, полученную с территории площадью почти 116 тысяч гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первым к переработке сахарной свеклы приступил Лебедянский сахарный завод, всего их в области шесть. Еще четыре – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и "Агроснабсахар" - присоединятся на следующей неделе. На Боринском сахарном заводе планируют начать производство сахарного песка в сентябре. По словам Артамонова, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тысячи тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара. "Для липецкого края сахарная свекла – одна из важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20240815/proizvodstvo-1966331458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, сахарная свекла