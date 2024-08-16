https://ria.ru/20240816/sumy-1966634262.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 16.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв снова раздался в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:29
2024-08-16T16:29
2024-08-16T16:29
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв снова раздался в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу телеканал сообщал о взрывах в Сумах. "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более четырех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв