https://ria.ru/20240816/sukhpayki-1966516437.html

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года - РИА Новости, 16.08.2024

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова, топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат", меняла машины каждые три года РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:52

2024-08-16T05:52

2024-08-16T17:40

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова, топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат", меняла машины каждые три года и ездила на дачу в большой загородный дом, рассказала РИА Новости ее соседка по дому.Ранее сообщалось, что в квартире в Новой Москве по данному делу в апреле прошли обыски. РИА Новости выяснило, что в этой квартире живет семья Смирновой, в частности ее сын."Не знаю, где она (Эльвира Смирнова. — Прим. ред.) работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года. <…> Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна", — рассказала соседка.По ее словам, семья Смирновой сейчас проживает за городом. "С этой дачей говорила, что очень устала, <…> говорила, что дом большой", — добавила собеседница.Жильцы дома также рассказали, что слышали об обысках, но их самих никто не опрашивал.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. По версии следствия, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240724/popov-1961815716.html

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