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Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года - РИА Новости, 16.08.2024
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05:52 16.08.2024 (обновлено: 17:40 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sukhpayki-1966516437.html
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года - РИА Новости, 16.08.2024
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова, топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат", меняла машины каждые три года РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:52
2024-08-16T17:40
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова, топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат", меняла машины каждые три года и ездила на дачу в большой загородный дом, рассказала РИА Новости ее соседка по дому.Ранее сообщалось, что в квартире в Новой Москве по данному делу в апреле прошли обыски. РИА Новости выяснило, что в этой квартире живет семья Смирновой, в частности ее сын.&quot;Не знаю, где она (Эльвира Смирнова. — Прим. ред.) работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года. &lt;…&gt; Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна&quot;, — рассказала соседка.По ее словам, семья Смирновой сейчас проживает за городом. "С этой дачей говорила, что очень устала, &lt;…&gt; говорила, что дом большой", — добавила собеседница.Жильцы дома также рассказали, что слышали об обысках, но их самих никто не опрашивал.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. По версии следствия, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240724/popov-1961815716.html
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москва, россия, новая москва
Москва, Россия, Новая Москва
Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками меняла машины каждые три года

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурантка дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы
Фигурантка дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурантка дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурантка дела о мошенничестве с сухпайками для российской армии Эльвира Смирнова, топ-менеджер АО "Грязинский пищевой комбинат", меняла машины каждые три года и ездила на дачу в большой загородный дом, рассказала РИА Новости ее соседка по дому.
Ранее сообщалось, что в квартире в Новой Москве по данному делу в апреле прошли обыски. РИА Новости выяснило, что в этой квартире живет семья Смирновой, в частности ее сын.
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«

"Не знаю, где она (Эльвира Смирнова. — Прим. ред.) работала, но жили они хорошо. Машины меняла она почти каждые три года. <…> Она порой на машине приедет, быстренько поздоровается и на следующий день опять уедет, но со всеми была доброжелательна", — рассказала соседка.

По ее словам, семья Смирновой сейчас проживает за городом.
"С этой дачей говорила, что очень устала, <…> говорила, что дом большой", — добавила собеседница.
Жильцы дома также рассказали, что слышали об обысках, но их самих никто не опрашивал.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России.
По версии следствия, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
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