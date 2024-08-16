https://ria.ru/20240816/starovojt-1966631654.html

Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт

Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт - РИА Новости, 16.08.2024

Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт

Жители приграничных территорий Курской области чувствовали нарастающую угрозу со стороны Украины давно, и если бы мы не начали СВО, то вторжение в регион ВСУ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:19

2024-08-16T16:19

2024-08-16T16:19

россия

курская область

украина

роман старовойт

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Жители приграничных территорий Курской области чувствовали нарастающую угрозу со стороны Украины давно, и если бы мы не начали СВО, то вторжение в регион ВСУ произошло бы раньше, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Вы знаете, что я до недавнего времени возглавлял Курскую область, работал там с 2018 года. Поверьте, жители приграничья чувствовали нарастающую угрозу уже тогда. Мы это видели, мы видели какая идет подготовка... Если бы мы тогда не начали СВО, тогда бы то, что произошло 6 августа в этом году, оно произошло бы уже тогда", - сказал Старовойт. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/onf-1966609685.html

https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, роман старовойт, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины