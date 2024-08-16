https://ria.ru/20240816/starovojt-1966631654.html
Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт
Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт - РИА Новости, 16.08.2024
Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт
Жители приграничных территорий Курской области чувствовали нарастающую угрозу со стороны Украины давно, и если бы мы не начали СВО, то вторжение в регион ВСУ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:19
2024-08-16T16:19
2024-08-16T16:19
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роман старовойт
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вооруженные силы украины
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Жители приграничных территорий Курской области чувствовали нарастающую угрозу со стороны Украины давно, и если бы мы не начали СВО, то вторжение в регион ВСУ произошло бы раньше, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Вы знаете, что я до недавнего времени возглавлял Курскую область, работал там с 2018 года. Поверьте, жители приграничья чувствовали нарастающую угрозу уже тогда. Мы это видели, мы видели какая идет подготовка... Если бы мы тогда не начали СВО, тогда бы то, что произошло 6 августа в этом году, оно произошло бы уже тогда", - сказал Старовойт. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/onf-1966609685.html
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россия, курская область, украина, роман старовойт, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жители курского приграничья давно чувствовали угрозу, заявил Старовойт
Старовойт: жители приграничья чувствовали угрозу со стороны Украины и раньше