https://ria.ru/20240816/ssha-1966697157.html
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2024
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке
США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:33
сша
в мире
ближний восток
иран
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя возможность нападения Ирана на Израиль в ближайшее время."Мы разместили в регионе свои военные ресурсы, необходимые для реагирования на любые возможные непредвиденные обстоятельства", - сказал журналистам чиновник Белого дома.
https://ria.ru/20240816/nato-1966672111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, ближний восток, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
США, В мире, Ближний Восток, Иран, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке
Белый дом: США подготовились к любой непредвиденной ситуации на Ближнем Востоке