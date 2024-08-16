https://ria.ru/20240816/ssha-1966697157.html

Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке

Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2024

Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке

США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:21

2024-08-16T21:21

2024-08-16T21:33

сша

в мире

ближний восток

иран

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя возможность нападения Ирана на Израиль в ближайшее время."Мы разместили в регионе свои военные ресурсы, необходимые для реагирования на любые возможные непредвиденные обстоятельства", - сказал журналистам чиновник Белого дома.

https://ria.ru/20240816/nato-1966672111.html

сша

ближний восток

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, ближний восток, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране