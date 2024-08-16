Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 16.08.2024 (обновлено: 21:33 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ssha-1966697157.html
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.08.2024
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке
США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:33
сша
в мире
ближний восток
иран
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя возможность нападения Ирана на Израиль в ближайшее время."Мы разместили в регионе свои военные ресурсы, необходимые для реагирования на любые возможные непредвиденные обстоятельства", - сказал журналистам чиновник Белого дома.
https://ria.ru/20240816/nato-1966672111.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, ближний восток, иран, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
США, В мире, Ближний Восток, Иран, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Белый дом заявил, что США развернули войска на Ближнем Востоке

Белый дом: США подготовились к любой непредвиденной ситуации на Ближнем Востоке

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США развернули на Ближнем Востоке свои силы и подготовились к любой непредвиденной ситуации, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя возможность нападения Ирана на Израиль в ближайшее время.
«
"Мы разместили в регионе свои военные ресурсы, необходимые для реагирования на любые возможные непредвиденные обстоятельства", - сказал журналистам чиновник Белого дома.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СМИ раскрыли, зачем НАТО наращивает военное присутствие в Тихом океане
Вчера, 18:40
 
СШАВ миреБлижний ВостокИранУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала