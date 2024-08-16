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Двенадцатилетняя девочка с травмами умерла после лечения при помощи смузи
Двенадцатилетняя девочка с травмами умерла после лечения при помощи смузи - РИА Новости, 16.08.2024
Двенадцатилетняя девочка с травмами умерла после лечения при помощи смузи
В США умерла получившая травмы 12-летняя девочка, которую лечили домашней диетой из смузи, сообщила газета New York Times со ссылкой на офис шерифа округа... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:29
2024-08-16T20:29
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В США умерла получившая травмы 12-летняя девочка, которую лечили домашней диетой из смузи, сообщила газета New York Times со ссылкой на офис шерифа округа Атаскоса штата Техас.По данным СМИ, 12-летняя Миранда Сиппс скончалась 12 августа, а за несколько дней до этого она получила угрожающие жизни травмы. "В течение четырех дней Миранда находилась без сознания, будучи в состоянии лишь моргать и немного шевелить руками", — говорится в сообщении. Мать и отчим, вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, пытались накормить ее смузи, которые она не могла проглотить.В полиции предположили, что пара не обращалась к врачам, чтобы не привлекать внимание к состоянию дочери, поскольку семью нельзя было отнести к разряду благополучных – их жилище, куда ранее уже наведывались сотрудники правоохранительных органов, производило впечатление "запущенного и грязного".Пару арестовали по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом не уточняется, травмы какого характера получил ребенок и при каких обстоятельствах это произошло.
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в мире, сша, техас
Двенадцатилетняя девочка с травмами умерла после лечения при помощи смузи
В США 12-летняя девочка с травмами скончалась после лечения смузи
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
В США умерла получившая травмы 12-летняя девочка, которую лечили домашней диетой из смузи, сообщила
газета New York Times со ссылкой на офис шерифа округа Атаскоса штата Техас.
По данным СМИ, 12-летняя Миранда Сиппс скончалась 12 августа, а за несколько дней до этого она получила угрожающие жизни травмы. "В течение четырех дней Миранда находилась без сознания, будучи в состоянии лишь моргать и немного шевелить руками", — говорится в сообщении. Мать и отчим, вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, пытались накормить ее смузи, которые она не могла проглотить.
В полиции предположили, что пара не обращалась к врачам, чтобы не привлекать внимание к состоянию дочери, поскольку семью нельзя было отнести к разряду благополучных – их жилище, куда ранее уже наведывались сотрудники правоохранительных органов, производило впечатление "запущенного и грязного".
Пару арестовали по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом не уточняется, травмы какого характера получил ребенок и при каких обстоятельствах это произошло.