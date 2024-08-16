https://ria.ru/20240816/sportsmeny-1966547137.html

Около 1000 спортсменов участвуют в ПСБ чемпионате России по легкой атлетике

Около 1000 спортсменов участвуют в ПСБ чемпионате России по легкой атлетике - РИА Новости, 16.08.2024

Около 1000 спортсменов участвуют в ПСБ чемпионате России по легкой атлетике

В Екатеринбурге на стадионе "Калининец" 15 августа начался ПСБ чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие действующие чемпионы России и... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:26

2024-08-16T11:26

2024-08-16T11:26

спорт

екатеринбург

псб (банк псб)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Екатеринбурге на стадионе "Калининец" 15 августа начался ПСБ чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимают участие действующие чемпионы России и Республики Беларусь, а также лидеры летнего сезона соревнований, сообщает пресс-служба банка. Вице-президент - директор по развитию проектов социального развития ПСБ Рубен Бегунц отметил важность поддержки спортивных мероприятий и других региональных спортивных инициатив со стороны банка. "В Екатеринбурге при поддержке ПСБ состоялся большой праздник спорта, собравший около 20 тысяч зрителей и порядка тысячи легкоатлетов со всей страны. Это мероприятие подарит яркие эмоции и чувство гордости за новые спортивные достижения наших спортсменов. Мы не первый год сотрудничаем с Всероссийской федерацией легкой атлетики и рады быть причастными к таким грандиозным событиям, понимаем, как важно сегодня развитие и массового, и профессионального спорта. Будем болеть в эти дни за каждого нашего спортсмена", - сказал Бегунц, его слова приводит пресс-служба банка. Он также пожелал всем побед и новых рекордов. В первый день соревнования Эльвира Хасанова показала результат выше мирового рекорда в спортивной ходьбе на 10 000 метров. Ее результат составил 40 минут 59,93 секунды. Серебро завоевала Рейхан Каграманова (41.11,48), бронзу - Кристина Любушкина (44.16,08). Данный чемпионат проводится второй год подряд. В прошлом году он собрал более 800 спортсменов в Челябинске. В 2024 году соревнования финала серии "Королева спорта" чемпионата продлятся четыре дня, с 15 по 18 августа, и завершатся церемонией награждения победителей.

https://ria.ru/20240724/tsentr-1961751311.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спорт, екатеринбург, псб (банк псб)