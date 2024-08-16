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Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту - РИА Новости, 16.08.2024
Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Украина пыталась атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS, российские военные сбили все снаряды, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:17
2024-08-16T13:17
2024-08-16T13:52
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина пыталась атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS, российские военные сбили все снаряды, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", — отметили в ведомстве.Известно, что с 3:15 мск движение по мосту было закрыто в течение четырех часов. За это время на подъездах скопилось около двух тысяч машин.Кроме того, российские военные минувшей ночью, утром и днем в пятницу, 16 августа, уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону Крыма.В середине июля Пентагон заявил, что не разрешает Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Агентство Associated Press передавало, что Киев пытается давить на Вашингтон, добиваясь снятия этого запрета.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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РИА Новости
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россия, безопасность, ми-8 амтш, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ми-8 АМТШ, США, Украина
Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту
ПВО ночью отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту