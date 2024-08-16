https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966580019.html

Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту - РИА Новости, 16.08.2024

Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Украина пыталась атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS, российские военные сбили все снаряды, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:17

2024-08-16T13:17

2024-08-16T13:52

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украина пыталась атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS, российские военные сбили все снаряды, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", — отметили в ведомстве.Известно, что с 3:15 мск движение по мосту было закрыто в течение четырех часов. За это время на подъездах скопилось около двух тысяч машин.Кроме того, российские военные минувшей ночью, утром и днем в пятницу, 16 августа, уничтожили в общей сложности десять украинских морских дронов, направлявшихся в сторону Крыма.В середине июля Пентагон заявил, что не разрешает Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Агентство Associated Press передавало, что Киев пытается давить на Вашингтон, добиваясь снятия этого запрета.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240803/zakharova-1963845107.html

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, ми-8 амтш, сша, украина