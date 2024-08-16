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В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 16.08.2024 (обновлено: 14:42 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 16.08.2024
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге
В Кривом Роге нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:15
2024-08-16T14:42
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
кривой рог
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. В Кривом Роге нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Минувшей ночью с промежутком в час, вероятно, ракетный комплекс "Искандер-М" дважды ударил в район станции Червоная около "Криворожстали". Сирены при этом не работали."Вначале один мощный (удар. — Прим. ред.), затем много мелких, видимо, сильная детонация. Потом все повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", — сообщил Лебедев.По его данным, после первого взрыва на место отправилось большое количество машин скорой помощи. После их отъезда был второй прилет и новые вереницы скорых.Сообщается о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области, заключил Лебедев.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, кривой рог, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Кривой Рог, Сергей Лебедев
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге

Подполье: российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Кривом Роге

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкУчения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. В Кривом Роге нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Минувшей ночью с промежутком в час, вероятно, ракетный комплекс "Искандер-М" дважды ударил в район станции Червоная около "Криворожстали". Сирены при этом не работали.
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"Вначале один мощный (удар. — Прим. ред.), затем много мелких, видимо, сильная детонация. Потом все повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", — сообщил Лебедев.
По его данным, после первого взрыва на место отправилось большое количество машин скорой помощи. После их отъезда был второй прилет и новые вереницы скорых.
Сообщается о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области, заключил Лебедев.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьКривой РогСергей Лебедев
 
 
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