https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html

В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге

В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 16.08.2024

В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Кривом Роге

В Кривом Роге нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:15

2024-08-16T09:15

2024-08-16T14:42

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

кривой рог

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. В Кривом Роге нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Минувшей ночью с промежутком в час, вероятно, ракетный комплекс "Искандер-М" дважды ударил в район станции Червоная около "Криворожстали". Сирены при этом не работали."Вначале один мощный (удар. — Прим. ред.), затем много мелких, видимо, сильная детонация. Потом все повторилось, но детонация была сильнее первой, жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар", — сообщил Лебедев.По его данным, после первого взрыва на место отправилось большое количество машин скорой помощи. После их отъезда был второй прилет и новые вереницы скорых.Сообщается о поражении склада с боекомплектами и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Под удар попал личный состав, который вместе с техникой должен был отправиться на передовую в Курской области, заключил Лебедев.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html

https://ria.ru/20240815/vzryv-1966435244.html

курская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, кривой рог, сергей лебедев