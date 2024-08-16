https://ria.ru/20240816/sovbez-1966591843.html

Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 16.08.2024

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:52

2024-08-16T13:52

2024-08-16T13:55

владимир путин

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. На совещании 9 августа глава государства предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. Докладчиком выступил директор ФСБ Александр Бортников.

https://ria.ru/20240812/kontrakty-1965726640.html

россия

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Варвара Скокшина

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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 2024-08-16T13:52 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика