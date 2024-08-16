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Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 16.08.2024
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13:52 16.08.2024 (обновлено: 13:55 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sovbez-1966591843.html
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 16.08.2024
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:52
2024-08-16T13:55
владимир путин
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. На совещании 9 августа глава государства предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. Докладчиком выступил директор ФСБ Александр Бортников.
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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
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владимир путин, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Владимир Путин, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам. На совещании 9 августа глава государства предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. Докладчиком выступил директор ФСБ Александр Бортников.
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