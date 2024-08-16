https://ria.ru/20240816/soldaty-1966575030.html
В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ
В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ
Местонахождение пенсионера из Курской области Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ в пригороде Суджи, до сих пор не установлено, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:57
2024-08-16T12:57
2024-08-16T13:33
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Местонахождение пенсионера из Курской области Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ в пригороде Суджи, до сих пор не установлено, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев."Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками", — сказал собеседник агентства.Накануне в Telegram-каналах разошелся видеоролик, на котором украинские солдаты издеваются над пожилым жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео. По информации Богачева, пожилой мужчина на видео — Александр Степанович Григорьев, ему 74 года.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html
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курская область, россия, суджа, александр григорьев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Александр Григорьев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ
Богачев: пенсионера, над которым издевались ВСУ, до сих пор ищут
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Местонахождение пенсионера из Курской области Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ в пригороде Суджи, до сих пор не установлено, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Александр Богачев.
"Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками", — сказал собеседник агентства.
Накануне в Telegram-каналах разошелся видеоролик, на котором украинские солдаты издеваются над пожилым жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.
По информации Богачева, пожилой мужчина на видео — Александр Степанович Григорьев, ему 74 года.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.