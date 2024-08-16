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Полиция связалась с хозяином запертой в квартире в Подмосковье собаки
Полиция связалась с хозяином запертой в квартире в Подмосковье собаки - РИА Новости, 16.08.2024
Полиция связалась с хозяином запертой в квартире в Подмосковье собаки
Полиция связалась с владельцем запертой в лобненской квартире собаки, по его словам питомец обеспечен едой и водой, хозяин планирует вернуться домой через два... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:52
2024-08-16T18:52
2024-08-16T20:16
лобня
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция связалась с владельцем запертой в лобненской квартире собаки, по его словам питомец обеспечен едой и водой, хозяин планирует вернуться домой через два дня, сообщили РИА Новости в администрации городского округа. "Полиция связалась с владельцем, он находится в другом городе. Со слов хозяина, он оставил собаке воды, еды и проконсультировался с ветеринаром о возможности оставить собаку. Вернется через два дня", - отметили в администрации.Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из лобненских квартир собака уже пять дней сидит без еды и воды в запертой квартире.
https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html
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лобня, происшествия, россия
Лобня, Происшествия, Россия
Полиция связалась с хозяином запертой в квартире в Подмосковье собаки
Полиция связалась с владельцем запертой в квартире в Лобне собаки