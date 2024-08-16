https://ria.ru/20240816/skvortsova-1966601554.html

Умерла актриса Тамара Скворцова

Умерла актриса Тамара Скворцова - РИА Новости, 16.08.2024

Умерла актриса Тамара Скворцова

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась на 79-м году жизни, сообщается в пятницу на сайте Национального академического драматического театра РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

культура

белоруссия

культура

новости культуры

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МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась на 79-м году жизни, сообщается в пятницу на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. "Пришли печальные новости, 14 августа 2024 года в возрасте 79 лет перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой", - говорится в сообщении. Как отметили в театре, Скворцова сыграла более 80 запоминающихся ролей, а частности, Мальвину из "Нестерки", Марселу из "Хама", Варвару Ивановну из "Касатки", Агафью Тихоновну из "Женитьбы", Джин Хортон из "Квартета", Бабушку ("Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева). "Тамара Владимировна защищала достоинство театра "Колас" на многочисленных международных театральных фестивалях и всегда получала высокие оценки. Она пользовалась большой популярностью у зрителей, критиков и театральной общественности. Тамару Скворцову отличали творческая неутомимость и постоянное желание работать. Театр был для нее главным содержанием и смыслом жизни. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщает театр.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, культура, новости культуры