https://ria.ru/20240816/sk-1966706641.html

СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом

СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом - РИА Новости, 16.08.2024

СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом

Следователи начали проверку информации о загрязнении реки с гибелью рыбы в городе Аткарске Саратовской области якобы из-за ненадлежащей работы очистных... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:46

2024-08-16T22:46

2024-08-16T22:46

происшествия

саратовская область

россия

аткарск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о загрязнении реки с гибелью рыбы в городе Аткарске Саратовской области якобы из-за ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "Обратилась жительница Саратовской области. Она сообщила, что в августе текущего года в результате ненадлежащей работы очистных сооружений на одном из предприятий в городе Аткарске продукты переработки попали в реку Аткарку. Вода окрасилась в белый цвет и приобрела едкий запах. Кроме того, местными жителями зафиксирован мор рыбы. Граждане опасаются ухудшения экологической обстановки в населенном пункте... В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства и поручил руководителю областного управления ведомства представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

https://ria.ru/20240808/patrushev-1964919856.html

саратовская область

россия

аткарск

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происшествия, саратовская область, россия, аткарск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)