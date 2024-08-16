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СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом - РИА Новости, 16.08.2024
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22:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/sk-1966706641.html
СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом
СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом - РИА Новости, 16.08.2024
СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом
Следователи начали проверку информации о загрязнении реки с гибелью рыбы в городе Аткарске Саратовской области якобы из-за ненадлежащей работы очистных... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:46
2024-08-16T22:46
происшествия
саратовская область
россия
аткарск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о загрязнении реки с гибелью рыбы в городе Аткарске Саратовской области якобы из-за ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "Обратилась жительница Саратовской области. Она сообщила, что в августе текущего года в результате ненадлежащей работы очистных сооружений на одном из предприятий в городе Аткарске продукты переработки попали в реку Аткарку. Вода окрасилась в белый цвет и приобрела едкий запах. Кроме того, местными жителями зафиксирован мор рыбы. Граждане опасаются ухудшения экологической обстановки в населенном пункте... В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства и поручил руководителю областного управления ведомства представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, россия, аткарск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Аткарск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки под Саратовом

СК начал проверку после сообщения о загрязнении реки с гибелью рыбы в Аткарске

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России . Архивное фото
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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о загрязнении реки с гибелью рыбы в городе Аткарске Саратовской области якобы из-за ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале.
«
"Обратилась жительница Саратовской области. Она сообщила, что в августе текущего года в результате ненадлежащей работы очистных сооружений на одном из предприятий в городе Аткарске продукты переработки попали в реку Аткарку. Вода окрасилась в белый цвет и приобрела едкий запах. Кроме того, местными жителями зафиксирован мор рыбы. Граждане опасаются ухудшения экологической обстановки в населенном пункте... В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства и поручил руководителю областного управления ведомства представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияАткарскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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