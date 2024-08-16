https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html

Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии

Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024

Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии

Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа"... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:15

2024-08-16T14:15

2024-08-16T14:28

в мире

молдавия

москва

ссср

илан шор

майя санду

возрождение

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Единственное будущее для Республики Молдова - это быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с постсоветскими странами", - сказал Шор во время выступления на съезде оппозиционного блока "Победа" в Москве. Он подчеркнул, что только вместе со странами бывшего СССР можно выйти из сложного положения, в котором находится страна. Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966569176.html

https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html

молдавия

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в мире, молдавия, москва, ссср, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз