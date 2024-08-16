Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии
Шор: единственное будущее Молдавии — быть вместе со странами бывшего СССР
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор.
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"Единственное будущее для Республики Молдова - это быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с постсоветскими странами", - сказал Шор во время выступления на съезде оппозиционного блока "Победа" в Москве.
Он подчеркнул, что только вместе со странами бывшего СССР можно выйти из сложного положения, в котором находится страна.
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.