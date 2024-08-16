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Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024
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14:15 16.08.2024 (обновлено: 14:28 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html
Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии
Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024
Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии
Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа"... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:15
2024-08-16T14:28
в мире
молдавия
москва
ссср
илан шор
майя санду
возрождение
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Единственное будущее для Республики Молдова - это быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с постсоветскими странами", - сказал Шор во время выступления на съезде оппозиционного блока "Победа" в Москве. Он подчеркнул, что только вместе со странами бывшего СССР можно выйти из сложного положения, в котором находится страна. Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240816/moldaviya-1966569176.html
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в мире, молдавия, москва, ссср, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Москва, СССР, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз
Шор рассказал, что будет лучше для будущего Молдавии

Шор: единственное будущее Молдавии — быть вместе со странами бывшего СССР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока Победа в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор выступает во время съезда сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Единственное будущее для Молдавии - быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор.
«
"Единственное будущее для Республики Молдова - это быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с постсоветскими странами", - сказал Шор во время выступления на съезде оппозиционного блока "Победа" в Москве.
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Он подчеркнул, что только вместе со странами бывшего СССР можно выйти из сложного положения, в котором находится страна.
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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