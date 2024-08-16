Гладков рассказал о формате обучения в белгородских школах
Гладков: в 437 белгородских школах обучение будет в очном и смешанном форматах
© Фото : Will1045Город Белгород
© Фото : Will1045
Город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в 437 школах области обучение будет проходить в очном и очно-дистанционном формате, а в 113 образовательных учреждениях приграничья, где наиболее напряженная оперативная обстановка, формат обучения будет полностью дистанционным.
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"В регионе из 550 школ только в 20% образовательных учреждений приграничья - там, где наиболее напряжённая оперативная обстановка, — формат обучения будет дистанционным. Планируется, что в 437 школах учёба будет очная и очно-дистанционная, потому что учителя и большинство родителей проголосовали за – очень ждут нового учебного года. И для обеспечения этого мы прилагаем все необходимые усилия", - написал Гладков в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, для обеспечения безопасности во всех школах Белгорода окна оклеены бронепленкой, подготовлены укрытия, классы оснащены аптечками, а все педагоги города прошли обучение по вопросам, связанным с безопасностью и оказанием первой помощи. Порядка 10 тысяч учителей уже дополнительно повысили квалификацию по оказанию психологической помощи детям, и еще 16 тысяч до 1 сентября пройдут обучение, подчеркнул глава области.
"Приняли совместное решение, что в связи с усилением террористической опасности на территорию школы будем пускать только обучающихся и сотрудников. Я уверен, что родители отнесутся к этому с пониманием", - добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что все вопросы, касающиеся изменения оплаты труда учителей, связанного с комплектацией классов, а также проведения занятий физкультуры на свежем воздухе и торжественных линеек в День знаний, будут обсуждаться на заседании оперативного штаба.
В связи с обстрелами со стороны Украины, школьники из приграничных районов Белгородской области, а также областного центра и Яковлевского округа завершали четвертую четверть в дистанционном формате. Кроме того, было принято решение об организованном вывозе детей из приграничных районов на летний отдых в другие регионы России.
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