https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье - РИА Новости, 16.08.2024
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:41
2024-08-16T11:41
2024-08-16T13:21
происшествия
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания."Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования", — говорится в пресс-релизе.В пятницу в регионе произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.Позднее краевые власти предупредили, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, и рекомендовали отключить от сети приборы, так как скачок напряжения может вывести их из строя.Энергоснабжение уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Приморская ГРЭС. Постепенно свет возвращается во Владивосток, восстановлено снабжение Находки.Из-за аварии приостановили движение поездов, аэропорт Владивостока работает штатно.
https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html
https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html
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происшествия, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Масштабное отключение света в Приморье
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Причиной аварии на сетях в Приморье стал сбой в работе оборудования ГРЭС
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования", — говорится в пресс-релизе.
В пятницу в регионе произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.
Позднее краевые власти предупредили, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, и рекомендовали отключить от сети приборы, так как скачок напряжения может вывести их из строя.
Энергоснабжение уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Приморская ГРЭС. Постепенно свет возвращается во Владивосток, восстановлено снабжение Находки.
Из-за аварии приостановили движение поездов, аэропорт Владивостока работает штатно.