Рейтинг@Mail.ru
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 16.08.2024 (обновлено: 13:21 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье - РИА Новости, 16.08.2024
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:41
2024-08-16T13:21
происшествия
масштабное отключение света в приморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966580324_450:82:2730:1364_1920x0_80_0_0_4fb08fab52cc4d577c7c770dc042fe9b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания."Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования", — говорится в пресс-релизе.В пятницу в регионе произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.Позднее краевые власти предупредили, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, и рекомендовали отключить от сети приборы, так как скачок напряжения может вывести их из строя.Энергоснабжение уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Приморская ГРЭС. Постепенно свет возвращается во Владивосток, восстановлено снабжение Находки.Из-за аварии приостановили движение поездов, аэропорт Владивостока работает штатно.
https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html
https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966580324_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1f89a7d074a5d2603c768fc568f74dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, масштабное отключение света в приморье
Происшествия, Масштабное отключение света в Приморье
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье

Причиной аварии на сетях в Приморье стал сбой в работе оборудования ГРЭС

CC BY-SA 3.0 / Andshel / Приморская ГРЭС
Приморская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Andshel /
Приморская ГРЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования", — говорится в пресс-релизе.
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях
Вчера, 11:45
В пятницу в регионе произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.
Позднее краевые власти предупредили, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, и рекомендовали отключить от сети приборы, так как скачок напряжения может вывести их из строя.
Энергоснабжение уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Приморская ГРЭС. Постепенно свет возвращается во Владивосток, восстановлено снабжение Находки.
Из-за аварии приостановили движение поездов, аэропорт Владивостока работает штатно.
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Приморье рассказали, когда будет восстановлено водоснабжение
Вчера, 11:58
 
ПроисшествияМасштабное отключение света в Приморье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала