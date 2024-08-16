https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html

Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье

Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье - РИА Новости, 16.08.2024

Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье

Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:41

2024-08-16T11:41

2024-08-16T13:21

происшествия

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Причиной аварии на сетях в Приморье мог стать сбой в работе оборудования Приморской ГРЭС, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания."Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования", — говорится в пресс-релизе.В пятницу в регионе произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.Позднее краевые власти предупредили, что подача электроэнергии постепенно восстанавливается, и рекомендовали отключить от сети приборы, так как скачок напряжения может вывести их из строя.Энергоснабжение уже восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, сообщили РИА Новости в Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Приморская ГРЭС. Постепенно свет возвращается во Владивосток, восстановлено снабжение Находки.Из-за аварии приостановили движение поездов, аэропорт Владивостока работает штатно.

https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html

https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, масштабное отключение света в приморье