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ВС России освободили Сергеевку в ДНР
ВС России освободили Сергеевку в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России освободили Сергеевку в ДНР
Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:04
2024-08-16T13:04
2024-08-16T14:50
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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россия
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:
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Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Сергеевку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР