https://ria.ru/20240816/sergeevka-1966577036.html

ВС России освободили Сергеевку в ДНР

ВС России освободили Сергеевку в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024

ВС России освободили Сергеевку в ДНР

Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:04

2024-08-16T13:04

2024-08-16T14:50

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

сергеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

донецкая народная республика

россия

сергеевка

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2024

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)