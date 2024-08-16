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ВС России освободили Сергеевку в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
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13:04 16.08.2024 (обновлено: 14:50 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sergeevka-1966577036.html
ВС России освободили Сергеевку в ДНР
ВС России освободили Сергеевку в ДНР - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России освободили Сергеевку в ДНР
Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:04
2024-08-16T14:50
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.За неделю на этом направлении потери противника составили:
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
донецкая народная республика
россия
сергеевка
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Сергеевку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные Центральной группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Сергеевка в ДНР
Освобожденное село Сергеевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Сергеевка в ДНР

Сергеевка (Покровское направление) — населенный пункт в семи километрах к западу от Прогресса. Село — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Также бойцы "Центра" поразили формирования четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны и отразили 20 контратак подразделений противника.
За неделю на этом направлении потери противника составили:
  • до 3195 военнослужащих;
  • четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • 23 автомобиля;
  • 29 орудий полевой артиллерии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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