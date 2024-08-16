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Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной - РИА Новости, 16.08.2024
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03:36 16.08.2024 (обновлено: 03:39 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/semena-1966512779.html
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной - РИА Новости, 16.08.2024
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной
Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:36
2024-08-16T03:39
россия
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, следует из материалов дел, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Как сообщал ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ. Согласно решению суда, такие страницы внесены в Единый реестр сайтов, содержащих "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Несмотря на это, через интернет все еще можно заказать семена ипомеи трехцветной с доставкой в Россию, стоимость от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html
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Новости
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РИА Новости
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россия, сергей гаврилов, госдума рф
Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной

Суд вынес первые решения за продажу семян запрещенной ипомеи трехцветной

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, следует из материалов дел, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Как сообщал ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление.
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На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ.
Согласно решению суда, такие страницы внесены в Единый реестр сайтов, содержащих "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
Несмотря на это, через интернет все еще можно заказать семена ипомеи трехцветной с доставкой в Россию, стоимость от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.
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