https://ria.ru/20240816/semena-1966512779.html

Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной

Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной - РИА Новости, 16.08.2024

Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной

Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:36

2024-08-16T03:36

2024-08-16T03:39

россия

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, следует из материалов дел, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Как сообщал ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ. Согласно решению суда, такие страницы внесены в Единый реестр сайтов, содержащих "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Несмотря на это, через интернет все еще можно заказать семена ипомеи трехцветной с доставкой в Россию, стоимость от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

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россия, сергей гаврилов, госдума рф