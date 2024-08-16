https://ria.ru/20240816/semena-1966512779.html
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной - РИА Новости, 16.08.2024
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной
Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:36
2024-08-16T03:36
2024-08-16T03:39
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сергей гаврилов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, следует из материалов дел, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Как сообщал ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление. На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ. Согласно решению суда, такие страницы внесены в Единый реестр сайтов, содержащих "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Несмотря на это, через интернет все еще можно заказать семена ипомеи трехцветной с доставкой в Россию, стоимость от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240814/mosgorduma-1966089627.html
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россия, сергей гаврилов, госдума рф
Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной
Суд вынес первые решения за продажу семян запрещенной ипомеи трехцветной
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сайты, на которых продается пользовавшаяся популярностью у дачников ипомея трехцветная, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию, следует из материалов дел, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно постановлению правительства РФ
от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Как сообщал ранее депутат Госдумы
от КПРФ Сергей Гаврилов
, выращивание ипомеи трёхцветной на участке может грозить физическим лицам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление.
На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ.
Согласно решению суда, такие страницы внесены в Единый реестр сайтов, содержащих "информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
Несмотря на это, через интернет все еще можно заказать семена ипомеи трехцветной с доставкой в Россию, стоимость от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.