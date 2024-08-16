Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников
Канцелярия Нетаньяху: надеемся, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Израиль надеется, что давление посредников приведет к тому, что палестинское движение ХАМАС примет принципы, выдвинутые 27 мая, для реализации соглашения, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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"Израиль высоко оценивает усилия США и посредников, направленные на то, чтобы убедить ХАМАС отказаться от своего упрямства в отношении сделки по освобождению заложников. Основные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США, и Израиль надеется, что их давление приведет к тому, что ХАМАС примет принципы от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в его Telegram-канале.
Ранее в совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.