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Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников - РИА Новости, 16.08.2024
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19:52 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/sdelka-1966685013.html
Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников
Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников - РИА Новости, 16.08.2024
Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников
Израиль надеется, что давление посредников приведет к тому, что палестинское движение ХАМАС примет принципы, выдвинутые 27 мая, для реализации соглашения,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:52
2024-08-16T19:52
в мире
израиль
сша
катар
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Израиль надеется, что давление посредников приведет к тому, что палестинское движение ХАМАС примет принципы, выдвинутые 27 мая, для реализации соглашения, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Израиль высоко оценивает усилия США и посредников, направленные на то, чтобы убедить ХАМАС отказаться от своего упрямства в отношении сделки по освобождению заложников. Основные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США, и Израиль надеется, что их давление приведет к тому, что ХАМАС примет принципы от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в его Telegram-канале. Ранее в совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
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в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Катар, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль надеется, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников

Канцелярия Нетаньяху: надеемся, что ХАМАС примет сделку при давлении посредников

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Израиль надеется, что давление посредников приведет к тому, что палестинское движение ХАМАС примет принципы, выдвинутые 27 мая, для реализации соглашения, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"Израиль высоко оценивает усилия США и посредников, направленные на то, чтобы убедить ХАМАС отказаться от своего упрямства в отношении сделки по освобождению заложников. Основные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США, и Израиль надеется, что их давление приведет к тому, что ХАМАС примет принципы от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в его Telegram-канале.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В ХАМАС заявили, что США создают "ложноположительную атмосферу"
Вчера, 19:34
Ранее в совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля
8 августа, 15:27
 
В миреИзраильСШАКатарБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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