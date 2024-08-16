https://ria.ru/20240816/sayms-1966677187.html

Политолог Саймс не исключил, что ФБР обыскали его дом под влиянием Украины

Политолог Саймс не исключил, что ФБР обыскали его дом под влиянием Украины - РИА Новости, 16.08.2024

Политолог Саймс не исключил, что ФБР обыскали его дом под влиянием Украины

Политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс в эфире Первого канала предположил, что обыск в его доме в США мог быть проведен при влиянии украинских властей РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:07

2024-08-16T19:07

2024-08-16T19:07

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс в эфире Первого канала предположил, что обыск в его доме в США мог быть проведен при влиянии украинских властей или активистов, уговоривших американскую сторону пойти на такой шаг. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года. "У меня такое ощущение, что, может быть, мы имеем дело с ситуацией, когда украинские власти, украинские активисты как-то сотрудничали с американскими властями и уговорили американские власти организовать подобного рода атаку на американского гражданина неподалеку от американской столицы", - сказал он. По его определению, речь может идти о ситуации, "когда хвост вертит собакой", что, полагает Саймс, для американской юстиции было бы весьма позорно. Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html

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в мире, сша, дмитрий саймс, фбр, россия, происшествия