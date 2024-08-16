https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать - РИА Новости, 16.08.2024
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать
Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:58
2024-08-16T10:58
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания."Заранее никто об обысках не уведомлял, и мы все ещё не понимаем, какие цели преследует ФБР. Судя по их действиям, это больше всего похоже на попытку запугать", - сказал Саймс.Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.Саймс в свою очередь ранее сообщал РИА Новости, что не был в США с 2022 года
https://ria.ru/20240808/smi-1964795289.html
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сша, дмитрий саймс, общество
США, Дмитрий Саймс, Общество
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать
Сын политолога Саймса: обыски в доме его отца больше похожи на попытку запугать
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания.
«
"Заранее никто об обысках не уведомлял, и мы все ещё не понимаем, какие цели преследует ФБР. Судя по их действиям, это больше всего похоже на попытку запугать", - сказал Саймс.
Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.
Саймс в свою очередь ранее сообщал РИА Новости, что не был в США с 2022 года