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Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать - РИА Новости, 16.08.2024
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10:58 16.08.2024 (обновлено: 11:26 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sayms-1966543284.html
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать - РИА Новости, 16.08.2024
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать
Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:58
2024-08-16T11:26
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дмитрий саймс
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания."Заранее никто об обысках не уведомлял, и мы все ещё не понимаем, какие цели преследует ФБР. Судя по их действиям, это больше всего похоже на попытку запугать", - сказал Саймс.Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.Саймс в свою очередь ранее сообщал РИА Новости, что не был в США с 2022 года
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сша, дмитрий саймс, общество
США, Дмитрий Саймс, Общество
Сын политолога Саймса назвал обыски в доме отца в США попыткой запугать

Сын политолога Саймса: обыски в доме его отца больше похожи на попытку запугать

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМодератор - политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс
Модератор - политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Модератор - политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сын политолога Дмитрия Саймса Дмитрий Саймс сообщил РИА Новости, что обыски в доме его отца в США больше похожи на попытку запугивания.
«
"Заранее никто об обысках не уведомлял, и мы все ещё не понимаем, какие цели преследует ФБР. Судя по их действиям, это больше всего похоже на попытку запугать", - сказал Саймс.
Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.
Саймс в свою очередь ранее сообщал РИА Новости, что не был в США с 2022 года
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме
8 августа, 01:31
 
СШАДмитрий СаймсОбщество
 
 
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