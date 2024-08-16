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Журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года - РИА Новости, 16.08.2024
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10:15 16.08.2024 (обновлено: 12:20 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/sayms-1966537243.html
Журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года
Журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года - РИА Новости, 16.08.2024
Журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года
Журналист, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что не был в США с 2022 года, об обыске в поместье его не уведомляли. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:15
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналист, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что не был в США с 2022 года, об обыске в поместье его не уведомляли."Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью", - сказал Саймс.Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.Саймс в свою очередь заявлял, что ему неизвестно, что он является объектом расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
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сша, дмитрий саймс, фбр
США, Дмитрий Саймс, ФБР
Журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года

Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Саймс
Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Саймс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Журналист, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил РИА Новости, что не был в США с 2022 года, об обыске в поместье его не уведомляли.
«
"Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью", - сказал Саймс.
Ранее издание Rappahannock News сообщало, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит Саймсу. По словам очевидцев, которые приводит издание, многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.
Саймс в свою очередь заявлял, что ему неизвестно, что он является объектом расследования. Он добавил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.
Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году.
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