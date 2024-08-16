https://ria.ru/20240816/sayms-1966521477.html

ФБР обыскало дом, принадлежащий политологу Саймсу

ФБР обыскало дом, принадлежащий политологу Саймсу - РИА Новости, 16.08.2024

ФБР обыскало дом, принадлежащий политологу Саймсу

Американские спецслужбы провели следственные мероприятия в доме в штате Вирджиния, который принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:41

2024-08-16T07:41

2024-08-16T11:36

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы провели следственные мероприятия в доме в штате Вирджиния, который принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, сообщило местное издание Rappahannock News."ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность", — сообщила представитель бюро Саманта Шеро.По словам очевидцев, большое количество агентов со вторника работают в поместье Patria, из особняка вывозят вещи. Согласно данным реестра округа Раппаханнок, которые приводит издание, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, он купил его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.Как заявил сам Саймс РИА Новости, комментируя ситуацию, его никто не уведомлял об обыске."Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью", — сказал собеседник агентства.Саймс родился в Москве, получил образование в МГУ имени М. В. Ломоносова и некоторое время занимался научной деятельностью, после чего эмигрировал в США. В 1970-е годы работал внештатным советником президента Ричарда Никсона по вопросам внешней политики. Возглавлял НПО "Центр за национальный интерес", также издавал журнал о внешней политике The National Interest. В 2023 году был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

https://radiosputnik.ru/20240807/ritter-1964773384.html

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виргиния, дмитрий саймс, фбр, в мире