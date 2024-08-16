https://ria.ru/20240816/samoylov-1966658315.html
Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"
Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи" - РИА Новости, 16.08.2024
Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"
Музыкант, лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов получил от Роспатента отказ в регистрации товарного знака "Агата Кристи" и "Рок-группа... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:40
2024-08-16T17:40
2024-08-16T18:10
вадим самойлов
"агата кристи"
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Музыкант, лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов получил от Роспатента отказ в регистрации товарного знака "Агата Кристи" и "Рок-группа Агата-Кристи", следует из базы ведомства. "Принято решение об отказе в регистрации", — написано в обеих заявках. По данным базы Роспатента, музыкант подавал на регистрацию товарного знака своей группы еще 10 июля 2023 года, а 13 августа 2024-го получил отказ. Из заявки следует, что название "Агата Кристи" Самойлов хотел распространять на музыкальные инструменты, одежду, сумки, а также на различного рода музыкальные мероприятия и услуги в сфере образования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим самойлов, "агата кристи", федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Вадим Самойлов, "Агата Кристи", Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"
Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака "Агата Кристи"