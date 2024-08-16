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Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета - РИА Новости, 16.08.2024
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20:28 16.08.2024 (обновлено: 20:40 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/samolet-1966690469.html
Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета
Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета - РИА Новости, 16.08.2024
Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета
Префектура французского департамента Вар, где в ходе авиашоу в пятницу разбился самолет, сообщила об обнаружении тела пилота, следует из коммюнике ведомства. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:28
2024-08-16T20:40
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Префектура французского департамента Вар, где в ходе авиашоу в пятницу разбился самолет, сообщила об обнаружении тела пилота, следует из коммюнике ведомства."Тело пилота было обнаружено. Прокурор судебного трибунала Тулона начал расследование по выяснению причин аварии", - сообщается в пресс-релизе на сайте префектуры.Отмечается, что в целях обеспечения безопасности в зоне крушения и для обеспечения работы служб спасения навигация остаётся запрещена до дальнейшего распоряжения.Ранее сообщалось, что коллекционный самолёт Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции в ходе авиашоу патрульных самолетов.Пилот не смог покинуть самолёт, так как он не оборудован катапультирующимся креслом. Авиашоу было остановлено.Fouga Magister CM-170 — дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил лёгкие ранения.
https://ria.ru/20240815/samolet-1966525153.html
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франция, rafale, mirage 2000, в мире
Франция, Rafale, Mirage 2000, В мире
Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета

Власти французского Вар: обнаружено тело пилота разбившегося в ходе шоу самолета

© FigaroКрушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Figaro
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Префектура французского департамента Вар, где в ходе авиашоу в пятницу разбился самолет, сообщила об обнаружении тела пилота, следует из коммюнике ведомства.
«
"Тело пилота было обнаружено. Прокурор судебного трибунала Тулона начал расследование по выяснению причин аварии", - сообщается в пресс-релизе на сайте префектуры.
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Отмечается, что в целях обеспечения безопасности в зоне крушения и для обеспечения работы служб спасения навигация остаётся запрещена до дальнейшего распоряжения.
Ранее сообщалось, что коллекционный самолёт Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции в ходе авиашоу патрульных самолетов.
Пилот не смог покинуть самолёт, так как он не оборудован катапультирующимся креслом. Авиашоу было остановлено.
Fouga Magister CM-170 — дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.
В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил лёгкие ранения.
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