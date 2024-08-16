https://ria.ru/20240816/samolet-1966690469.html

Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета

Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета - РИА Новости, 16.08.2024

Власти Франции сообщили об обнаружении тела пилота разбившегося самолета

Префектура французского департамента Вар, где в ходе авиашоу в пятницу разбился самолет, сообщила об обнаружении тела пилота, следует из коммюнике ведомства. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:28

2024-08-16T20:28

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Префектура французского департамента Вар, где в ходе авиашоу в пятницу разбился самолет, сообщила об обнаружении тела пилота, следует из коммюнике ведомства."Тело пилота было обнаружено. Прокурор судебного трибунала Тулона начал расследование по выяснению причин аварии", - сообщается в пресс-релизе на сайте префектуры.Отмечается, что в целях обеспечения безопасности в зоне крушения и для обеспечения работы служб спасения навигация остаётся запрещена до дальнейшего распоряжения.Ранее сообщалось, что коллекционный самолёт Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции в ходе авиашоу патрульных самолетов.Пилот не смог покинуть самолёт, так как он не оборудован катапультирующимся креслом. Авиашоу было остановлено.Fouga Magister CM-170 — дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил лёгкие ранения.

https://ria.ru/20240815/samolet-1966525153.html

https://ria.ru/20240808/mchs-1964812030.html

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франция, rafale, mirage 2000, в мире