Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 16.08.2024 (обновлено: 19:40 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение
Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:04
2024-08-16T19:40
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966679089_0:38:1247:739_1920x0_80_0_0_7773f91e18f01282d9e39f3a1b462133.jpg
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции, сообщило издание Figaro."В ходе авиашоу патрульных самолетов частный коллекционный самолет Fouga Magister, использовавшийся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17.00 (18.00 мск - ред.)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник.По данным издания, пилот не смог покинуть самолет, так как это воздушное судно не оборудовано катапультирующимся креслом.Авиашоу было остановлено, спасатели начали поисковые работы в море, сообщила префектура департамента Вар."Спасательные операции по поиску пилота в настоящее время координирует Средиземноморский региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS). В этом районе задействованы ресурсы Департаментской пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии", - говорится в пресс-релизе префектуры.Информацию о падении Fouga Magister подтвердили и портовые службы. ВВС Франции в соцсети Х уточнили, что самолет не имеет отношения к патрульной службе ведомства, а принадлежит частному клубу.Пользователи в социальных сетях выкладывают видеозаписи, на которых видно, как самолет на полной скорости падает в море.Авиашоу патрульных самолетов должно было состояться позже вечером в рамках мероприятий в честь 80-летия наступления войск антигитлеровской коалиции на юге Франции, начавшегося 15 августа 1944 года. В соответствии с программой разбившийся самолет выступал под вторым номером.Fouga Magister CM-170 - дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил легкие ранения.
https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html
https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html
https://ria.ru/20240815/piloty-1966446650.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966679089_161:0:1146:739_1920x0_80_0_0_c09f5a108005695245c59c07d5fbd23b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение

Figaro: cамолет Fouga Magister упал в море в ходе авиашоу на юге Франции

© FigaroКрушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Figaro
Крушение самолета Fouga Magister во время авиашоу во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции, сообщило издание Figaro.
"В ходе авиашоу патрульных самолетов частный коллекционный самолет Fouga Magister, использовавшийся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17.00 (18.00 мск - ред.)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник.
Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3 погиб
Вчера, 04:02
По данным издания, пилот не смог покинуть самолет, так как это воздушное судно не оборудовано катапультирующимся креслом.
Авиашоу было остановлено, спасатели начали поисковые работы в море, сообщила префектура департамента Вар.
"Спасательные операции по поиску пилота в настоящее время координирует Средиземноморский региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS). В этом районе задействованы ресурсы Департаментской пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии", - говорится в пресс-релизе префектуры.
Информацию о падении Fouga Magister подтвердили и портовые службы. ВВС Франции в соцсети Х уточнили, что самолет не имеет отношения к патрульной службе ведомства, а принадлежит частному клубу.
Сотрудники жандармерии Франции в департаменте Мёрт-и-Мозель - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Во Франции разбились два истребителя
14 августа, 15:00
Пользователи в социальных сетях выкладывают видеозаписи, на которых видно, как самолет на полной скорости падает в море.
Авиашоу патрульных самолетов должно было состояться позже вечером в рамках мероприятий в честь 80-летия наступления войск антигитлеровской коалиции на юге Франции, начавшегося 15 августа 1944 года. В соответствии с программой разбившийся самолет выступал под вторым номером.
Fouga Magister CM-170 - дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.
В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил легкие ранения.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Погибшие во Франции пилоты отрабатывали боевой маневр на Rafale
15 августа, 17:51
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала