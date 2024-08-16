https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение

СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ: во Франции во время авиашоу патрульных самолетов произошло крушение

Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:04

2024-08-16T19:04

2024-08-16T19:40

в мире

франция

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий французскому авиаклубу, разбился на юге Франции, сообщило издание Figaro."В ходе авиашоу патрульных самолетов частный коллекционный самолет Fouga Magister, использовавшийся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17.00 (18.00 мск - ред.)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник.По данным издания, пилот не смог покинуть самолет, так как это воздушное судно не оборудовано катапультирующимся креслом.Авиашоу было остановлено, спасатели начали поисковые работы в море, сообщила префектура департамента Вар."Спасательные операции по поиску пилота в настоящее время координирует Средиземноморский региональный центр оперативного наблюдения и спасения (CROSS). В этом районе задействованы ресурсы Департаментской пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии", - говорится в пресс-релизе префектуры.Информацию о падении Fouga Magister подтвердили и портовые службы. ВВС Франции в соцсети Х уточнили, что самолет не имеет отношения к патрульной службе ведомства, а принадлежит частному клубу.Пользователи в социальных сетях выкладывают видеозаписи, на которых видно, как самолет на полной скорости падает в море.Авиашоу патрульных самолетов должно было состояться позже вечером в рамках мероприятий в честь 80-летия наступления войск антигитлеровской коалиции на юге Франции, начавшегося 15 августа 1944 года. В соответствии с программой разбившийся самолет выступал под вторым номером.Fouga Magister CM-170 - дозвуковой реактивный самолет французской разработки, изначально предназначенный для обучения военных летчиков, он может использоваться в качестве легкого штурмовика.В среду на востоке Франции в ходе отработки военного маневра также разбились два истребителя Rafale. Двое пилотов погибли, одному удалось катапультироваться, он остался жив, однако получил легкие ранения.

https://ria.ru/20240816/tu-22m3-1966513353.html

https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html

https://ria.ru/20240815/piloty-1966446650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция