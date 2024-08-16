https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html

В Приморье приостановили движение поездов

В Приморье приостановили движение поездов - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморье приостановили движение поездов

В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:42

2024-08-16T11:42

2024-08-16T22:53

приморский край

ржд

происшествия

масштабное отключение света в приморье

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД."В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру", — говорится в заявлении компании.В РЖД добавили, что прорабатывают вместе с властями другие варианты перевозок и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона остались без электричества. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.

https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html

приморский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, ржд, происшествия, масштабное отключение света в приморье