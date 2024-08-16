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В Приморье приостановили движение поездов - РИА Новости, 16.08.2024
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11:42 16.08.2024 (обновлено: 22:53 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/rzhd-1966558770.html
В Приморье приостановили движение поездов
В Приморье приостановили движение поездов - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье приостановили движение поездов
В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:42
2024-08-16T22:53
приморский край
ржд
происшествия
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД."В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру", — говорится в заявлении компании.В РЖД добавили, что прорабатывают вместе с властями другие варианты перевозок и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона остались без электричества. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.
https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html
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приморский край, ржд, происшествия, масштабное отключение света в приморье
Приморский край, РЖД, Происшествия, Масштабное отключение света в Приморье
В Приморье приостановили движение поездов

В Приморье приостановили движение поездов из-за отсутствия электричества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД.
"В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру", — говорится в заявлении компании.
В РЖД добавили, что прорабатывают вместе с властями другие варианты перевозок и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона остались без электричества. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.
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