https://ria.ru/20240816/rptsz-1966538476.html

РПЦЗ молится о курянах, сохранении их домов и святынь

РПЦЗ молится о курянах, сохранении их домов и святынь - РИА Новости, 16.08.2024

РПЦЗ молится о курянах, сохранении их домов и святынь

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) молится в том числе у чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери "Знамение" о жителях Курской области,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:23

2024-08-16T10:23

2024-08-16T17:20

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) молится в том числе у чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери "Знамение" о жителях Курской области, сохранении их домов и святынь, а также за гонимую украинскими властями Украинскую православную церковь, за наступление мира и сохранение единой Церкви, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган. Курская Коренная икона - главная святыня русского зарубежья - в настоящее время находится в Австралии, на днях с нею прошел крестный ход австралийских верующих в поддержку жителей Курской области и России. И планируется, как ранее сообщил РИА Новости благочинный центрального округа Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ в Сиднее протоиерей Никита Чемодаков, что икона будет путешествовать по приходам Австралии до октября. "Глубоко сопереживаем митрополиту Курскому и Рыльскому Герману, клиру, монашествующим и пастве Его Высокопреосвященства, молясь о сохранении всех курян, их семейств, домов и святынь. Мы переживаем и за их соседей по ту сторону границы – Блаженнейшего митрополита Онуфрия и возглавляемую им Украинскую православную церковь, переживающую гонения со стороны раскольников и различных деятелей, стремящихся запретить ее служение Богу и людям на территории Украины", - сказал отец Серафим. Он напомнил, что на главной святыне РПЦЗ - Коренно-Курской иконе Божией Матери "Знамение" - "Преблагословенная Дева Мария изображена с воздетыми руками". "Поэтому, мы молимся, надеемся и верим, что Она, воздевая Свои руки перед Престолом Божиим, вымолит всем нам мир и сохранит нашу единую Церковь во славу Божию и на благо людей", - заключил собеседник агентства. Ранее протоиерей Серафим Ган сообщил РИА Новости, что и в РПЦЗ, и в Курской митрополии РПЦ надеются со временем снова привезти в Россию Курскую Коренную икону Божией Матери "Знамение", "когда сложится благоприятная для этого ситуация". О Курской КореннойКурская Коренная икона "Знамение" известна с конца 13-го века. По преданию, 8 сентября 1295 года охотники из города Рыльска прибыли к реке Тускоре, в 30 километрах от Курска. Один из них нашел в лесу небольшую икону, лежавшую ликом вниз на корне дерева. Едва он поднял образ, как из-под него забил источник чистой воды. Охотники срубили на месте обретения иконы небольшую часовню. Люди, посещавшие ее, свидетельствовали о многочисленных чудесах, происходивших по молитве перед иконой. Впоследствии чудотворный образ недолго находился в Рыльске. Предание гласит, что в конце 14-го века татары, совершавшие набеги на Курскую область, рассекли икону надвое, но когда священник сложил части иконы вместе, они тотчас срослись. В 1597 году по велению царя Федора Иоанновича чудотворную икону перевезли в Москву и украсили изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков. В 1615 году по просьбе курских жителей царь Михаил Федорович повелел возвратить икону в Курск и поставить в Курском соборе. Царица Ирина Федоровна украсила образ богатой ризой. В том же году по велению царя на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Богородицы и основан монастырь, названный Курской Коренной пустынью (в память явления иконы у корня дерева). А над источником на месте явления чудотворного образа построили церковь во имя Живоносного Источника. В 1920 году Курская Коренная икона покинула Россию вместе с отступавшими частями Белой армии. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. Воссоединение РПЦЗ с РПЦ произошло в 2007 году, согласно акту о каноническом общении, РПЦЗ "пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви". Курскую Коренную икону привозили в 2009 году для поклонения верующих в Храм Христа Спасителя в Москве, а затем в Курск, после ее ежегодно привозили в Россию до 2019 года включительно.

https://ria.ru/20240816/ikona-1966511711.html

https://ria.ru/20240814/svyaschenniki-1966243378.html

https://ria.ru/20240807/kirill-1964786947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курск, рыльск, русская православная церковь