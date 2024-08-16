https://ria.ru/20240816/rozhdaemost-1966674062.html

ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость

ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость - РИА Новости, 16.08.2024

ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость

Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:45

2024-08-16T18:45

2024-08-16T18:45

сергей шишкарев

новороссийск

общество

кронштадт

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем субхолдинге ГК "Дело" на 20% в 2023 году, сообщает пресс-служба организации организации со ссылкой на данные отчета по устойчивому развитию компании. Среди других результатов программы – рост рождений третьего и последующих детей в семьях сотрудников на 4%, а также снижение на 19% текучки кадров среди тех, кто получил корпоративную поддержку в связи с рождением ребенка. "Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые доступны сотрудникам с детьми, помогают не только системно повышать уровень их материального благополучия, но и статус", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на ежегодной встрече в Москве с многодетными семьями сотрудников холдинга, которая состоялась на этой неделе. Его слова привели в пресс-службе. В этом году в ней приняли участие семьи из Новороссийска, Кронштадта, Омска, Кингисеппа и села Аргаяш Челябинской области, говорится в пресс-релизе компании. В 2022 году председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев поддержал инициативу Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Олеговича Щеголева о создании Института демографической политики имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Институтом совместно со специалистами ГК "Дело" был разработан корпоративный демографический стандарт ГК "Дело" – программа по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240606/rasshirenie-1951148781.html

новороссийск

кронштадт

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шишкарев, новороссийск, общество, кронштадт, москва