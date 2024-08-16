Рейтинг@Mail.ru
ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/rozhdaemost-1966674062.html
ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость
ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость - РИА Новости, 16.08.2024
ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость
Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:45
2024-08-16T18:45
сергей шишкарев
новороссийск
общество
кронштадт
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810977647_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_c53dccaa6c6db853cd43ef3a79d82ce6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем субхолдинге ГК "Дело" на 20% в 2023 году, сообщает пресс-служба организации организации со ссылкой на данные отчета по устойчивому развитию компании. Среди других результатов программы – рост рождений третьего и последующих детей в семьях сотрудников на 4%, а также снижение на 19% текучки кадров среди тех, кто получил корпоративную поддержку в связи с рождением ребенка. "Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые доступны сотрудникам с детьми, помогают не только системно повышать уровень их материального благополучия, но и статус", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на ежегодной встрече в Москве с многодетными семьями сотрудников холдинга, которая состоялась на этой неделе. Его слова привели в пресс-службе. В этом году в ней приняли участие семьи из Новороссийска, Кронштадта, Омска, Кингисеппа и села Аргаяш Челябинской области, говорится в пресс-релизе компании. В 2022 году председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев поддержал инициативу Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Олеговича Щеголева о создании Института демографической политики имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Институтом совместно со специалистами ГК "Дело" был разработан корпоративный демографический стандарт ГК "Дело" – программа по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240606/rasshirenie-1951148781.html
новороссийск
кронштадт
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810977647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e06ac01efa24728ba75047f2cdf3c057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шишкарев, новороссийск, общество, кронштадт, москва
Сергей Шишкарев, Новороссийск, Общество, Кронштадт, Москва

ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк Сергей Шишкарев
 Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем субхолдинге ГК "Дело" на 20% в 2023 году, сообщает пресс-служба организации организации со ссылкой на данные отчета по устойчивому развитию компании.
Среди других результатов программы – рост рождений третьего и последующих детей в семьях сотрудников на 4%, а также снижение на 19% текучки кадров среди тех, кто получил корпоративную поддержку в связи с рождением ребенка.
«
"Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые доступны сотрудникам с детьми, помогают не только системно повышать уровень их материального благополучия, но и статус", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на ежегодной встрече в Москве с многодетными семьями сотрудников холдинга, которая состоялась на этой неделе. Его слова привели в пресс-службе.
В этом году в ней приняли участие семьи из Новороссийска, Кронштадта, Омска, Кингисеппа и села Аргаяш Челябинской области, говорится в пресс-релизе компании.
В 2022 году председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев поддержал инициативу Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Олеговича Щеголева о создании Института демографической политики имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Институтом совместно со специалистами ГК "Дело" был разработан корпоративный демографический стандарт ГК "Дело" – программа по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, напомнили в пресс-службе.
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В ГК "Дело" предложили расширить коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР
6 июня, 19:54
 
Сергей ШишкаревНовороссийскОбществоКронштадтМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала