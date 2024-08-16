ГК "Дело": корпоративные выплаты помогают повысить рождаемость
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Внедрение корпоративной программы повышения рождаемости, поддержки материнства и детства увеличили коэффициент рождаемости среди сотрудников в крупнейшем субхолдинге ГК "Дело" на 20% в 2023 году, сообщает пресс-служба организации организации со ссылкой на данные отчета по устойчивому развитию компании.
Среди других результатов программы – рост рождений третьего и последующих детей в семьях сотрудников на 4%, а также снижение на 19% текучки кадров среди тех, кто получил корпоративную поддержку в связи с рождением ребенка.
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"Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые доступны сотрудникам с детьми, помогают не только системно повышать уровень их материального благополучия, но и статус", - отметил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на ежегодной встрече в Москве с многодетными семьями сотрудников холдинга, которая состоялась на этой неделе. Его слова привели в пресс-службе.
В этом году в ней приняли участие семьи из Новороссийска, Кронштадта, Омска, Кингисеппа и села Аргаяш Челябинской области, говорится в пресс-релизе компании.
В 2022 году председатель Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев поддержал инициативу Полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Олеговича Щеголева о создании Института демографической политики имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Институтом совместно со специалистами ГК "Дело" был разработан корпоративный демографический стандарт ГК "Дело" – программа по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства, напомнили в пресс-службе.