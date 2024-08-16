https://ria.ru/20240816/rostekh-1966526020.html

В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"

В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д" - РИА Новости, 16.08.2024

В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"

Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:43

2024-08-16T08:43

2024-08-16T12:32

безопасность

технологии

алексей данилов

ростех

воздушно-десантные войска россии

патриот

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей – от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу – не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей", - говорится в сообщении. Как рассказал гендиректор входящего в "Росэлектронику" НПП "Рубин" Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, "Завет-Д" автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона, минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку. "Изделие оснащено комплексом технических средств автоматизации, средств связи, передачи данных, средств разведки, наблюдения, топопривязки, навигации и программного обеспечения. Мы продолжаем вести НИОКР с целью дальнейшего совершенствования изделия", – сказал Данилов. Образцы автоматизированных рабочих мест комплекса "Завет-Д" были впервые представлены на форуме "Армия-2024", который прошёл в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.

https://ria.ru/20240816/krasnopol-1966524597.html

https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, алексей данилов, ростех, воздушно-десантные войска россии, патриот