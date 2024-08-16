В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"
"Ростех": комплекс "Завет-Д" поможет поражать цели за шесть секунд
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении специальной военной операции
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей – от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу – не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей", - говорится в сообщении.
Как рассказал гендиректор входящего в "Росэлектронику" НПП "Рубин" Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, "Завет-Д" автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона, минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку.
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"Изделие оснащено комплексом технических средств автоматизации, средств связи, передачи данных, средств разведки, наблюдения, топопривязки, навигации и программного обеспечения. Мы продолжаем вести НИОКР с целью дальнейшего совершенствования изделия", – сказал Данилов.
Образцы автоматизированных рабочих мест комплекса "Завет-Д" были впервые представлены на форуме "Армия-2024", который прошёл в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.
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