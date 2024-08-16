Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д" - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 16.08.2024 (обновлено: 12:32 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/rostekh-1966526020.html
В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"
В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д" - РИА Новости, 16.08.2024
В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"
Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:43
2024-08-16T12:32
безопасность
технологии
алексей данилов
ростех
воздушно-десантные войска россии
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_a3884b597a2323432086795f37195a47.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей – от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу – не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей", - говорится в сообщении. Как рассказал гендиректор входящего в "Росэлектронику" НПП "Рубин" Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, "Завет-Д" автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона, минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку. "Изделие оснащено комплексом технических средств автоматизации, средств связи, передачи данных, средств разведки, наблюдения, топопривязки, навигации и программного обеспечения. Мы продолжаем вести НИОКР с целью дальнейшего совершенствования изделия", – сказал Данилов. Образцы автоматизированных рабочих мест комплекса "Завет-Д" были впервые представлены на форуме "Армия-2024", который прошёл в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.
https://ria.ru/20240816/krasnopol-1966524597.html
https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5af0d248d7fc58f85f14d1fb35ffc28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, алексей данилов, ростех, воздушно-десантные войска россии, патриот
Безопасность, Технологии, Алексей Данилов, Ростех, Воздушно-десантные войска России, Патриот
В "Ростехе" рассказали о комплексе управления артиллерией "Завет-Д"

"Ростех": комплекс "Завет-Д" поможет поражать цели за шесть секунд

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении специальной военной операции
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Комплекс управления артиллерией "Завет-Д" ускорит процесс подготовки к стрельбе и позволит десантникам поражать неподвижные цели за 6-10 секунд, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей – от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу – не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей", - говорится в сообщении.
Управляемый артиллерийский боеприпас Краснополь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В "Ростехе" рассказали о преимуществах снаряда "Краснополь"
Вчера, 08:25
Как рассказал гендиректор входящего в "Росэлектронику" НПП "Рубин" Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, "Завет-Д" автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление боевыми действиями артиллерийского дивизиона, минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку.
«
"Изделие оснащено комплексом технических средств автоматизации, средств связи, передачи данных, средств разведки, наблюдения, топопривязки, навигации и программного обеспечения. Мы продолжаем вести НИОКР с целью дальнейшего совершенствования изделия", – сказал Данилов.
Образцы автоматизированных рабочих мест комплекса "Завет-Д" были впервые представлены на форуме "Армия-2024", который прошёл в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа. Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.
Специализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны
14 августа, 11:51
 
БезопасностьТехнологииАлексей ДаниловРостехВоздушно-десантные войска РоссииПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала