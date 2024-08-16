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Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз - РИА Новости, 16.08.2024
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06:54 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/rossiya-1966519025.html
Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз
Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз - РИА Новости, 16.08.2024
Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз
Россия упоминается в СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год в США, на треть превосходя показатели прошлого цикла, свидетельствуют подсчеты РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:54
2024-08-16T06:54
россия
сша
израиль
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Россия упоминается в СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год в США, на треть превосходя показатели прошлого цикла, свидетельствуют подсчеты РИА Новости. С января по август этого года Россия в федеральных и региональных СМИ была упомянута порядка 79 тысяч раз, в то время как в 2020 году (за весь год) - около 58 тысяч раз. Прошлый рекорд был у 2016 года, когда РФ упоминалась в американских СМИ 71,6 тысячи раз. В 2000 году Россия упоминалась в СМИ США около 35,5 тысячи раз, и это количество в дальнейшем росло, в 2012 году было порядка 47 тысяч упоминаний, а в 2016 цифра выросла почти на треть. С 2008 года Россию упоминают в СМИ США чаще, чем Иран и Израиль, гораздо чаще, чем КНДР и Украину, о которой больше всего пишут в 2024 году. Про Израиль стали писать чаще, чем про РФ, только в 2024 году. При этом упоминание якобы существующей "российской угрозы" пошло на убыль, если в 2016 году такое словосочетания встречалось в медиа 2910 раз, в 2020 – 6109, то в 2024 году - лишь 1,8 тысячи раз. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024 году). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и гос-СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
https://ria.ru/20240813/sallivan-1965952454.html
https://ria.ru/20240812/ssha-1965812792.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, израиль
Россия, США, Израиль
Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз

Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Россия упоминается в СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год в США, на треть превосходя показатели прошлого цикла, свидетельствуют подсчеты РИА Новости.
С января по август этого года Россия в федеральных и региональных СМИ была упомянута порядка 79 тысяч раз, в то время как в 2020 году (за весь год) - около 58 тысяч раз. Прошлый рекорд был у 2016 года, когда РФ упоминалась в американских СМИ 71,6 тысячи раз.
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В 2000 году Россия упоминалась в СМИ США около 35,5 тысячи раз, и это количество в дальнейшем росло, в 2012 году было порядка 47 тысяч упоминаний, а в 2016 цифра выросла почти на треть. С 2008 года Россию упоминают в СМИ США чаще, чем Иран и Израиль, гораздо чаще, чем КНДР и Украину, о которой больше всего пишут в 2024 году. Про Израиль стали писать чаще, чем про РФ, только в 2024 году.
При этом упоминание якобы существующей "российской угрозы" пошло на убыль, если в 2016 году такое словосочетания встречалось в медиа 2910 раз, в 2020 – 6109, то в 2024 году - лишь 1,8 тысячи раз.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024 году). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и гос-СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
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