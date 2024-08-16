https://ria.ru/20240816/rossiya-1966519025.html

Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз

Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз - РИА Новости, 16.08.2024

Россию в американских СМИ в 2024 году упоминали рекордное количество раз

Россия упоминается в СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год в США, на треть превосходя показатели прошлого цикла, свидетельствуют подсчеты РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:54

2024-08-16T06:54

2024-08-16T06:54

россия

сша

израиль

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Россия упоминается в СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год в США, на треть превосходя показатели прошлого цикла, свидетельствуют подсчеты РИА Новости. С января по август этого года Россия в федеральных и региональных СМИ была упомянута порядка 79 тысяч раз, в то время как в 2020 году (за весь год) - около 58 тысяч раз. Прошлый рекорд был у 2016 года, когда РФ упоминалась в американских СМИ 71,6 тысячи раз. В 2000 году Россия упоминалась в СМИ США около 35,5 тысячи раз, и это количество в дальнейшем росло, в 2012 году было порядка 47 тысяч упоминаний, а в 2016 цифра выросла почти на треть. С 2008 года Россию упоминают в СМИ США чаще, чем Иран и Израиль, гораздо чаще, чем КНДР и Украину, о которой больше всего пишут в 2024 году. Про Израиль стали писать чаще, чем про РФ, только в 2024 году. При этом упоминание якобы существующей "российской угрозы" пошло на убыль, если в 2016 году такое словосочетания встречалось в медиа 2910 раз, в 2020 – 6109, то в 2024 году - лишь 1,8 тысячи раз. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024 году). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и гос-СМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.

https://ria.ru/20240813/sallivan-1965952454.html

https://ria.ru/20240812/ssha-1965812792.html

россия

сша

израиль

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россия, сша, израиль