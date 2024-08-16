https://ria.ru/20240816/rogov-1966521976.html

Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов

Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.08.2024

Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:46

2024-08-16T07:46

2024-08-16T07:46

специальная военная операция на украине

владимир рогов

владимир путин

владимир зеленский

курская область

россия

брянская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что авантюра Владимира Зеленского с нападением на Курскую область не остановила продвижение российской армии на фронтах в зоне проведения специальной военной операции. "Курская авантюра у режима Зеленского не получилась. Да и не могла получиться. Он хотел с её помощью остановить наше наступление на других фронтах. Но его безумным планам не даст сбыться простой русский солдат. Наступление российских войск в зоне проведения спецоперации продолжается, в то время как боевики ВСУ увязли в Курской области и теперь вынуждены окапываться, строить заградительные сооружения и переходить к формату длительной обороны. Но это для них смерти подобно, потому что они не вытянут логистику и резкого увеличения протяженности линии фронта", - сказал Рогов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/vojska-1966392447.html

https://ria.ru/20240816/marochko-1966521269.html

курская область

россия

брянская область

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владимир рогов, владимир путин, владимир зеленский, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины