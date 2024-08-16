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Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/rogov-1966521976.html
Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов
Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов - РИА Новости, 16.08.2024
Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:46
2024-08-16T07:46
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир путин
владимир зеленский
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что авантюра Владимира Зеленского с нападением на Курскую область не остановила продвижение российской армии на фронтах в зоне проведения специальной военной операции. "Курская авантюра у режима Зеленского не получилась. Да и не могла получиться. Он хотел с её помощью остановить наше наступление на других фронтах. Но его безумным планам не даст сбыться простой русский солдат. Наступление российских войск в зоне проведения спецоперации продолжается, в то время как боевики ВСУ увязли в Курской области и теперь вынуждены окапываться, строить заградительные сооружения и переходить к формату длительной обороны. Но это для них смерти подобно, потому что они не вытянут логистику и резкого увеличения протяженности линии фронта", - сказал Рогов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/vojska-1966392447.html
https://ria.ru/20240816/marochko-1966521269.html
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владимир рогов, владимир путин, владимир зеленский, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Авантюра ВСУ не остановила продвижение России в зоне СВО, заявил Рогов

Рогов: авантюра Зеленского не остановила продвижение ВС России в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что авантюра Владимира Зеленского с нападением на Курскую область не остановила продвижение российской армии на фронтах в зоне проведения специальной военной операции.
"Курская авантюра у режима Зеленского не получилась. Да и не могла получиться. Он хотел с её помощью остановить наше наступление на других фронтах. Но его безумным планам не даст сбыться простой русский солдат. Наступление российских войск в зоне проведения спецоперации продолжается, в то время как боевики ВСУ увязли в Курской области и теперь вынуждены окапываться, строить заградительные сооружения и переходить к формату длительной обороны. Но это для них смерти подобно, потому что они не вытянут логистику и резкого увеличения протяженности линии фронта", - сказал Рогов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Кремяного
15 августа, 14:16
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Марочко: ВСУ посылают медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении
Вчера, 07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКурская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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