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В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ritter-1966704412.html
В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию
В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию - РИА Новости, 16.08.2024
В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию
Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:27
2024-08-16T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
брянская область
скотт риттер
валерий герасимов
нато
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Курское наступление является нападением НАТО на Россию. НАТО вторглась в Россию, и это войдет в историю как один из величайших военных провалов всех времен", — сказал бывший разведчик.По его словам, сражение с ВСУ в Курской области позволяет российским войскам лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии НАТО."После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают", — отметил он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240816/bouz-1966680892.html
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в мире, россия, курская область, брянская область, скотт риттер, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Брянская область, Скотт Риттер, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

Экс-разведчик ВС США назвал атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"Курское наступление является нападением НАТО на Россию. НАТО вторглась в Россию, и это войдет в историю как один из величайших военных провалов всех времен", — сказал бывший разведчик.
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По его словам, сражение с ВСУ в Курской области позволяет российским войскам лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии НАТО.
"После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают", — отметил он.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьБрянская областьСкотт РиттерВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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