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В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию - РИА Новости, 16.08.2024

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:27

2024-08-16T22:27

2024-08-16T22:27

специальная военная операция на украине

в мире

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курская область

брянская область

скотт риттер

валерий герасимов

нато

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of."Курское наступление является нападением НАТО на Россию. НАТО вторглась в Россию, и это войдет в историю как один из величайших военных провалов всех времен", — сказал бывший разведчик.По его словам, сражение с ВСУ в Курской области позволяет российским войскам лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии НАТО."После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают", — отметил он.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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курская область

брянская область

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