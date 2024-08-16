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Ритейлеры заморозили цены в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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22:52 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/riteylery-1966707212.html
Ритейлеры заморозили цены в Курской области
Ритейлеры заморозили цены в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Ритейлеры заморозили цены в Курской области
Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:52
2024-08-16T22:52
курская область
россия
брянская область
игорь караваев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Крупнейшие продуктовые сети, работающие в Курской области, инициативно зафиксировали цены на весь ассортимент товаров. "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и Metro приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе", - говорится в сообщении. Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на "специальный режим с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости". "Обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно", - добавил Караваев. В ассоциации отметили, что "почти все" магазины торговых сетей в Курской области продолжают работать. "Закрытие торговых точек происходит только в самых крайних случаях - там, где объявлена эвакуация населения, есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей и отсутствует возможность подвоза товаров", - добавили в АКОРТ. Там отметили, что крупный ритейл также активно участвует в гуманитарной поддержке Курской области, предоставляет свою инфраструктуру, поддерживает эвакуированных сотрудников. "С 8 по 13 августа торговые сети передали на гуманитарную помощь жителям Курской области более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поддержка ведется и в других регионах, куда эвакуируют жителей области", - заключили в ассоциации. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html
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курская область, россия, брянская область, игорь караваев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов)
Курская область, Россия, Брянская область, Игорь Караваев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Пятерочка (сеть магазинов)
Ритейлеры заморозили цены в Курской области

АКОРТ: торговые сети в Курской области приняли решение о временной заморозке цен

© Фото : Солнцевский район/ВКонтактеСолнцевский район Курской области
Солнцевский район Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Солнцевский район/ВКонтакте
Солнцевский район Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Крупнейшие продуктовые сети, работающие в Курской области, инициативно зафиксировали цены на весь ассортимент товаров. "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и Metro приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе", - говорится в сообщении.
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Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на "специальный режим с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости". "Обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно", - добавил Караваев.
В ассоциации отметили, что "почти все" магазины торговых сетей в Курской области продолжают работать. "Закрытие торговых точек происходит только в самых крайних случаях - там, где объявлена эвакуация населения, есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей и отсутствует возможность подвоза товаров", - добавили в АКОРТ.
Там отметили, что крупный ритейл также активно участвует в гуманитарной поддержке Курской области, предоставляет свою инфраструктуру, поддерживает эвакуированных сотрудников. "С 8 по 13 августа торговые сети передали на гуманитарную помощь жителям Курской области более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поддержка ведется и в других регионах, куда эвакуируют жителей области", - заключили в ассоциации.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
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Курская областьРоссияБрянская областьИгорь КараваевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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