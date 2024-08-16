https://ria.ru/20240816/riteylery-1966707212.html

Ритейлеры заморозили цены в Курской области

Ритейлеры заморозили цены в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Ритейлеры заморозили цены в Курской области

Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:52

2024-08-16T22:52

2024-08-16T22:52

курская область

россия

брянская область

игорь караваев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Крупнейшие продуктовые сети, работающие в Курской области, инициативно зафиксировали цены на весь ассортимент товаров. "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и Metro приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе", - говорится в сообщении. Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на "специальный режим с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости". "Обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно", - добавил Караваев. В ассоциации отметили, что "почти все" магазины торговых сетей в Курской области продолжают работать. "Закрытие торговых точек происходит только в самых крайних случаях - там, где объявлена эвакуация населения, есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей и отсутствует возможность подвоза товаров", - добавили в АКОРТ. Там отметили, что крупный ритейл также активно участвует в гуманитарной поддержке Курской области, предоставляет свою инфраструктуру, поддерживает эвакуированных сотрудников. "С 8 по 13 августа торговые сети передали на гуманитарную помощь жителям Курской области более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поддержка ведется и в других регионах, куда эвакуируют жителей области", - заключили в ассоциации. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html

https://ria.ru/20240809/svyaz-1965121029.html

https://ria.ru/20240812/postavki-1965795492.html

курская область

россия

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, брянская область, игорь караваев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов)