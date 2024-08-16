Ритейлеры заморозили цены в Курской области
АКОРТ: торговые сети в Курской области приняли решение о временной заморозке цен
Солнцевский район Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейшие торговые сети, работающие в Курской области, приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Крупнейшие продуктовые сети, работающие в Курской области, инициативно зафиксировали цены на весь ассортимент товаров. "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Лента" и Metro приняли решение о временной заморозке цен в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, распределительные центры федеральных торговых сетей в Курской области и соседних регионах переведены на "специальный режим с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости". "Обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно", - добавил Караваев.
В ассоциации отметили, что "почти все" магазины торговых сетей в Курской области продолжают работать. "Закрытие торговых точек происходит только в самых крайних случаях - там, где объявлена эвакуация населения, есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей и отсутствует возможность подвоза товаров", - добавили в АКОРТ.
Там отметили, что крупный ритейл также активно участвует в гуманитарной поддержке Курской области, предоставляет свою инфраструктуру, поддерживает эвакуированных сотрудников. "С 8 по 13 августа торговые сети передали на гуманитарную помощь жителям Курской области более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Поддержка ведется и в других регионах, куда эвакуируют жителей области", - заключили в ассоциации.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
В Курской области временно сделали бесплатной мобильную связь
9 августа, 10:36
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.