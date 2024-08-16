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Бог французской комедии: за что мы любим Пьера Ришара

Бог французской комедии: за что мы любим Пьера Ришара - РИА Новости, 16.08.2024

Бог французской комедии: за что мы любим Пьера Ришара

Фильмы с ним — как игристое вино: легкие, искрящиеся. Для многих этот актер — олицетворение французской комедии. Сегодня Пьеру Ришару исполнилось 90. Как он... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:09

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. Фильмы с ним — как игристое вино: легкие, искрящиеся. Для многих этот актер — олицетворение французской комедии. Сегодня Пьеру Ришару исполнилось 90. Как он приобрел амплуа наивного неудачника, из-за чего страдал от Жерара Депардье на съемках, почему его стыдились сыновья и где ему теперь приходится раздавать автографы — в материале РИА Новости.Очаровательный растяпаПервая заметная роль Ришара в кино была у Ива Робера — пусть небольшая, зато написанная специально для него. Режиссер отметил нестандартную внешность актера, его "наивные глаза" и сказал, что вряд ли во французском кино для Пьера найдутся подходящие образы — придется их самому создавать. А затем снял "Высокого блондина в черном ботинке", один из самых популярных фильмов того времени. Главный герой — простодушный, очаровательный растяпа, который постоянно попадает в комичные ситуации, но выходит сухим из воды. Артист фантастически органично смотрелся в амплуа нелепого добряка.Зрителям запомнилось и пикантное платье партнерши Ришара Мирей Дарк, оголявшее спину актрисы до ягодиц. О работе с ней Пьер говорил с теплотой и вспоминал, как она учила его звездным манерам. Как-то они сидели в ресторане, он увидел приближающегося к ним журналиста и подскочил, чтобы протянуть руку для приветствия. Дарк возмутилась: "Сиди! Это он должен к нам подойти". Фантастическая пластикаАктерскому мастерству он учился у Шарля Дюллена, а затем у Жана Вилара — одного из крупнейших театральных режиссеров Франции. Он задействовал своих студентов в спектаклях в качестве статистов. Так что карьера Ришара начиналась с ролей безымянных монахов, солдат и крестьян. Родители были разочарованы таким выбором профессии, и он много лет не общался с родственниками со стороны отца.Во всех ролях артист потрясающе подвижен: легко танцует, бегает, падает, прыгает, борется, катится кубарем. Такая пластика — от природы. В фильме "Укол зонтиком" в 46 лет он легко садится на шпагат. В сценах драк мастерски орудует любым инвентарем — зонтами, коврами, креслами. Как-то в юности Ришар явился на просмотр к хореографу, балетмейстеру Морису Бежару, исполнил под музыку импровизацию и единственный прошел отбор.Дуэт с другомСъемки с другом Жераром Депардье не всегда проходили приятно. Иногда по требованию режиссера партнер так вживался в роль, что изо всей силы лупил и тряс Ришара. Их дуэт нравился и зрителям, и Франсису Веберу: он снял их в фильмах "Беглецы", "Невезучие" и "Папаши". А в 2015-м старые друзья вновь оказались вместе на экране — в картине "Агафья" по мотивам рассказов Антона Чехова. Такие разные по темпераменту, они прекрасно дополняли друг друга. Ришар отмечал, что у Депардье большая физическая сила, но очень хрупкий внутренний мир. А сам он внешне выглядит слабым, однако это компенсируется твердым характером.Музыкальные сыновьяРишар не боялся на экране быть смешным, нелепым, возмутительно наивным. Его герои постоянно попадали в неловкие ситуации, падали из окон, получали пощечины. Но за юмором скрывались серьезные темы. Так, в фильме "Игрушка" поднимались вопросы о финансовом неравенстве, грубости начальства с подчиненными, проблемах отцов и детей.У самого Пьера двое сыновей, которые родились в браке с балериной Даниэль Минацолли. Они не пропускали ни одной премьеры отца, но в возрасте семи-восьми лет чувствовали себя неловко из-за его комического амплуа. Актер относился к этому спокойно, шутя: "Я и сам в детстве считал Чаплина придурком". Сыновья стали музыкантами. Оливье играет на саксофоне, Кристоф — на контрабасе. Ришар признавался, что на семейных концертах пытался аккомпанировать им на рояле, на что дети иронично закатывали глаза.Режиссер и виноделСледуя завету Ива Робера "создавать собственный мир и героя, пользуясь своими достоинствами и недостатками", Ришар обратился к режиссуре. Среди его работ — "Рассеянный", "Я стеснительный, но я лечусь", "Это не я, это — он!" В главной роли — он же, и опять в качестве наивного недотепы. Но публика приняла их более прохладно, да и сам Ришар признавался, что не очень доволен этими фильмами.Сейчас актер женат на бразильской модели Сейле Ласерде. Передвигается по улицам Парижа на любимом мотоцикле. Вообще любит гонки, а еще — путешествия, рыбалку и хорошее вино. В 1986-м он приобрел 20 гектаров виноградников и вскоре запустил бренд Chateau Bel Eveque. Управляет хозяйством его сын, а Ришар старается приезжать на производство в конце августа, в сезон сбора урожая. И всегда выходит к гостям на дегустацию, чтобы поставить на этикетке автограф.

https://ria.ru/20240511/dali-1944105729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

пьер ришар, франция, париж, жерар депардье, морис бежар, юбилей, кино и сериалы, знаменитости