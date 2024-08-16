https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала - РИА Новости, 16.08.2024
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала
Доля золота в международных резервах России достигла 29,8 процента — на рекордные 179,6 миллиарда долларов. Это пятое место в мире. Почему драгметаллу отвели... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:00
2024-08-16T08:00
2024-08-16T08:08
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
международные резервы
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля золота в международных резервах России достигла 29,8 процента — на рекордные 179,6 миллиарда долларов. Это пятое место в мире. Почему драгметаллу отвели столь весомую роль — в материале РИА Новости.Рекордная стоимостьВ апреле было 175,9 миллиарда, за три месяца прибавилось еще почти четыре.Конечно, сказалось прежде всего подорожание драгметалла: с января — на 20 процентов. А вообще — с 1850 долларов за унцию (в январе 2021-го) до 2450."Именно рост котировок обеспечил рекорды в стоимостном выражении и доле в ЗВР. На международном рынке, в свою очередь, золото дорожало в основном из-за повышенного спроса со стороны центробанков, стремящихся диверсифицировать запасы в условиях геополитических вызовов и торговых войн", — поясняет Анатолий Вожов, заместитель председателя правления Росдорбанка.Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать, добавляет Алексей Вязовский, эксперт рынка драгоценных металлов. И хотя этот заработок во многом бухгалтерский, при сильной необходимости его можно использовать в обход санкций (например, по свопам с Индией или Китаем), подчеркивает он.В первой пятеркеПо данным Банка России, ЗВР на 1 августа — 602,05 миллиарда долларов (на 1 июля — 593,5 миллиарда). Это максимум с марта 2022-го. Доля драгметалла — 29,8 процента, максимум с января 2000-го (тогда было 31,2).В последние годы структура международных резервов заметно изменилась. Еще в середине 2021-го из Фонда национального благосостояния (часть ЗВР) исключили доллар, а позже "обнулили" и евро. Теперь ЗВР (помимо замороженных) сбалансированы примерно 50 на 50 между золотом и иностранной валютой — преимущественно юанем.Крупнейшие держатели монетарного золота в мире — США (8133 тонны), Германия (3353), Италия (2452), Франция (2437). Россия вышла на пятое место осенью прошлого года. На данный момент у государства 2336 тонн — рекорд в современной истории страны.Стратегические задачиЗолото — мощная страховка, в первую очередь от геополитических и санкционных рисков."Наращивая долю драгметалла в резервах, Центробанк не руководствуется принципом получения сверхдоходов. Регулятор формирует стратегический запас, который обеспечивает устойчивость национальной экономики. Это гарантия преодоления любых негативных сценариев: от новых санкций до мирового экономического кризиса", — указывает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог"."Своего рода подушка безопасности, — добавляет Антон Баланов, советник по экономике и социологии РАЕН. — Золото можно направить на финансовые интервенции для поддержания курса национальной валюты. Кроме того, драгметалл страхует от инфляции как надежный актив, сохраняющий стоимость в долгосрочной перспективе, в отличие от валют, которые подвержены многим рискам".Наконец, солидные золотые резервы демонстрируют мощь и независимость страны на международной арене, повышая ее статус и усиливая переговорные позиции.Общий трендЗолото покупала не только Россия — мировые ЦБ активно делали это весь прошлый год, увеличив запасы на 1037 тонн.В первом полугодии добавили еще 483 тонны, на пять процентов больше, чем в тот же период 2023-го. Причины те же: глобальная нестабильность, кризисы и недоверие к доллару.После заморозки российских активов все поняли, что от этого никто не застрахован. Многие страны встали на путь дедолларизации экономики, уходя от американской валюты и в международных расчетах, и в резервах.Нынешняя доля драгметалла в российских ЗВР соответствует оптимальному уровню — 20-30 процентов, уточняют аналитики. Однако не исключают, что значение золота как стабилизатора экономики вырастет. В конце 2022-го Минфин уже повысил порог возможных запасов до 40 процентов.Такая стратегия вполне оправданна при сохранении ограничений на диверсификацию в иностранных валютах до 50 процентов, считает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа макроэкономики ООО "РСХБ Управление Активами".Россия легко может довести запасы золота до трех тысяч тонн, как у Германии. Это укрепит доверие к рублю, особенно в преддверии запуска цифрового аналога, отмечает Вязовский.Однако резких скачков не предвидится — для денежно-кредитной политики важны гибкость и ликвидность ЗВР.
https://ria.ru/20240807/rezervy-1964708505.html
https://ria.ru/20240801/zoloto-1963347691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), международные резервы
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), международные резервы
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала
Стоимость золота в международных резервах России достигла рекордного уровня
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля золота в международных резервах России достигла 29,8 процента — на рекордные 179,6 миллиарда долларов. Это пятое место в мире. Почему драгметаллу отвели столь весомую роль — в материале РИА Новости.
В апреле было 175,9 миллиарда, за три месяца прибавилось еще почти четыре.
Конечно, сказалось прежде всего подорожание драгметалла: с января — на 20 процентов. А вообще — с 1850 долларов за унцию (в январе 2021-го) до 2450.
"Именно рост котировок обеспечил рекорды в стоимостном выражении и доле в ЗВР. На международном рынке, в свою очередь, золото дорожало в основном из-за повышенного спроса со стороны центробанков, стремящихся диверсифицировать запасы в условиях геополитических вызовов и торговых войн", — поясняет Анатолий Вожов, заместитель председателя правления Росдорбанка.
«
Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать, добавляет Алексей Вязовский, эксперт рынка драгоценных металлов. И хотя этот заработок во многом бухгалтерский, при сильной необходимости его можно использовать в обход санкций (например, по свопам с Индией или Китаем), подчеркивает он.
По данным
Банка России, ЗВР на 1 августа — 602,05 миллиарда долларов (на 1 июля — 593,5 миллиарда). Это максимум с марта 2022-го. Доля драгметалла — 29,8 процента, максимум с января 2000-го (тогда было 31,2).
В последние годы структура международных резервов заметно изменилась. Еще в середине 2021-го из Фонда национального благосостояния (часть ЗВР) исключили доллар, а позже "обнулили" и евро. Теперь ЗВР (помимо замороженных) сбалансированы примерно 50 на 50 между золотом и иностранной валютой — преимущественно юанем.
«
Крупнейшие держатели монетарного золота в мире — США (8133 тонны), Германия (3353), Италия (2452), Франция (2437). Россия вышла на пятое место осенью прошлого года. На данный момент у государства 2336 тонн — рекорд в современной истории страны.
Золото — мощная страховка, в первую очередь от геополитических и санкционных рисков.
«
"Наращивая долю драгметалла в резервах, Центробанк не руководствуется принципом получения сверхдоходов. Регулятор формирует стратегический запас, который обеспечивает устойчивость национальной экономики. Это гарантия преодоления любых негативных сценариев: от новых санкций до мирового экономического кризиса", — указывает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог".
"Своего рода подушка безопасности, — добавляет Антон Баланов, советник по экономике и социологии РАЕН. — Золото можно направить на финансовые интервенции для поддержания курса национальной валюты. Кроме того, драгметалл страхует от инфляции как надежный актив, сохраняющий стоимость в долгосрочной перспективе, в отличие от валют, которые подвержены многим рискам".
Наконец, солидные золотые резервы демонстрируют мощь и независимость страны на международной арене, повышая ее статус и усиливая переговорные позиции.
Золото покупала не только Россия — мировые ЦБ активно делали это весь прошлый год, увеличив запасы на 1037 тонн.
В первом полугодии добавили еще 483 тонны, на пять процентов больше, чем в тот же период 2023-го. Причины те же: глобальная нестабильность, кризисы и недоверие к доллару.
После заморозки российских активов все поняли, что от этого никто не застрахован. Многие страны встали на путь дедолларизации экономики, уходя от американской валюты и в международных расчетах, и в резервах.
«
Нынешняя доля драгметалла в российских ЗВР соответствует оптимальному уровню — 20-30 процентов, уточняют аналитики. Однако не исключают, что значение золота как стабилизатора экономики вырастет. В конце 2022-го Минфин уже повысил порог возможных запасов до 40 процентов.
Такая стратегия вполне оправданна при сохранении ограничений на диверсификацию в иностранных валютах до 50 процентов, считает Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа макроэкономики ООО "РСХБ Управление Активами".
Россия легко может довести запасы золота до трех тысяч тонн, как у Германии. Это укрепит доверие к рублю, особенно в преддверии запуска цифрового аналога, отмечает Вязовский.
Однако резких скачков не предвидится — для денежно-кредитной политики важны гибкость и ликвидность ЗВР.