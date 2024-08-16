https://ria.ru/20240816/ratriot-1966700156.html

"Искандер-М" уничтожил две установки ЗРК Рatriot под Днепропетровском

"Искандер-М" уничтожил две установки ЗРК Рatriot под Днепропетровском - РИА Новости, 16.08.2024

"Искандер-М" уничтожил две установки ЗРК Рatriot под Днепропетровском

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:49

2024-08-16T21:49

2024-08-16T22:00

специальная военная операция на украине

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в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области."По разведанной позиции нанесён ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер-М". В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65 в районе н.п. Желобок, Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК Patriot в районе н.п. Желобок, Днепропетровской области.

https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html

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Уничтожение двух украинских ЗРК Patriot расчетом "Искандер-М" в Днепропетровской области ❗️Минобороны публикует кадры уничтожения двух украинских ЗРК Patriot расчетом "Искандер-М" в Днепропетровской области 2024-08-16T21:49 true PT0M25S

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россия, в мире, днепропетровская область