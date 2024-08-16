https://ria.ru/20240816/rakety-1966654863.html

Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет

Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет - РИА Новости, 16.08.2024

Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет

США выделили почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:28

2024-08-16T17:28

2024-08-16T17:28

в мире

сша

орландо

флорида

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США выделили почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, говорится в обнародованном в пятницу заявлении Пентагона. Объем дополнительных ассигнований, выделенных ведомством на эти нужды, составляет $129,9 миллионов, а подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года. Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила на фоне появившихся накануне сообщений о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.

https://ria.ru/20240815/rakety-1966488685.html

сша

орландо

флорида

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, орландо, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin