https://ria.ru/20240816/rakety-1966654863.html
Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет
Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет - РИА Новости, 16.08.2024
Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет
США выделили почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:28
2024-08-16T17:28
2024-08-16T17:28
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США выделили почти 130 миллионов долларов на расширение производства крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM, говорится в обнародованном в пятницу заявлении Пентагона. Объем дополнительных ассигнований, выделенных ведомством на эти нужды, составляет $129,9 миллионов, а подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin. Работы в рамках данного контракта планируется проводить в городе Орландо, штат Флорида, предполагаемый срок их завершения - 15 декабря 2027 года. Информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет поступила на фоне появившихся накануне сообщений о том, что США могут начать вооружать Украину ракетами JASSM, способными поражать цели на территории РФ.
https://ria.ru/20240815/rakety-1966488685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, орландо, флорида, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, США, Орландо, Флорида, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон выделил еще 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет
Пентагон выделил $130 млн на производство крылатых и противокорабельных ракет