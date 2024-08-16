https://ria.ru/20240816/pvr-1966638882.html

Более десяти тысяч жителей Курской области разместили в ПВР

Более десяти тысяч жителей Курской области разместили в ПВР - РИА Новости, 16.08.2024

Более десяти тысяч жителей Курской области разместили в ПВР

Более 10 тысяч жителей Курской области, в том числе около трех тысяч детей, размещены в ПВР в 19 регионах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:44

2024-08-16T16:44

2024-08-16T16:52

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Курской области, в том числе около трех тысяч детей, размещены в ПВР в 19 регионах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На сегодняшний день в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения. В них размещены более 10 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей. В готовности к приему граждан еще более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тысяч человек. Почти семь тысяч жителей приграничья на сегодняшний день находятся в 52 ПВР на территории Курской области", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что организовано всестороннее обеспечение жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, им круглосуточно оказывается психологическая и помощь и информационная поддержка.Отмечается, что за сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 400 человек. Первоочередные эвакуационные мероприятия проводились в Глушковском, Рыльском районах и во Льгове."За сутки 13 колоннами в регион прибыло порядка 360 тонн гуманитарного груза. Всего за время чрезвычайной ситуации курянами получено свыше 1700 тонн гумпомощи", - добавляется в сообщении.В настоящее время продолжается работа пиротехников МЧС России, которые проверяют территории на взрывоопасные предметы. Как рассказали в ведомстве, за минувшие сутки было очищено около пяти гектаров, с начала работ в Курской области обезврежено более 70 боеприпасов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/makgovern-1966634940.html

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курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия