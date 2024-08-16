Путин поприветствовал участников форума "Истоки"
Путин: форум "Истоки" утвердился в качестве востребованной площадки для общения
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что проект значительно расширил свою программу и утвердился в качестве востребованной площадки для общения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". За прошедшее время ваш проект значительно расширил свою программу и прочно утвердился в качестве востребованной площадки для профессионального и дружеского общения молодых преподавателей, работников научных учреждений, участников молодёжных движений, волонтёров и семей с детьми из многих регионов России", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что место проведения форума выбрано символично.
"Глубоко символично, что местом проведения нынешнего форума выбрана территория музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Этот легендарный город был свидетелем многих важных исторических событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отечества, духовной мощи, стойкости и мужества нашего народа", - также говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что форум "Истоки" подарит "прекрасную возможность принять участие в содержательных, интересных дискуссиях и круглых столах, даст старт новым проектам и инициативам и, конечно, внесёт свою лепту в приобщение молодёжи к нашему уникальному историческому, культурному наследию, к незыблемым общечеловеческим идеалам, ценностям патриотизма и гражданственности".
Президент пожелал участникам, организаторам и гостям успехов и всего наилучшего.