https://ria.ru/20240816/putin-1966692420.html

Путин поприветствовал участников форума "Истоки"

Путин поприветствовал участников форума "Истоки" - РИА Новости, 16.08.2024

Путин поприветствовал участников форума "Истоки"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:47

2024-08-16T20:47

2024-08-16T20:47

общество

россия

севастополь

владимир путин

исток

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что проект значительно расширил свою программу и утвердился в качестве востребованной площадки для общения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". За прошедшее время ваш проект значительно расширил свою программу и прочно утвердился в качестве востребованной площадки для профессионального и дружеского общения молодых преподавателей, работников научных учреждений, участников молодёжных движений, волонтёров и семей с детьми из многих регионов России", - говорится в телеграмме. Президент также отметил, что место проведения форума выбрано символично. "Глубоко символично, что местом проведения нынешнего форума выбрана территория музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Этот легендарный город был свидетелем многих важных исторических событий и поистине стал одним из символов ратной славы Отечества, духовной мощи, стойкости и мужества нашего народа", - также говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что форум "Истоки" подарит "прекрасную возможность принять участие в содержательных, интересных дискуссиях и круглых столах, даст старт новым проектам и инициативам и, конечно, внесёт свою лепту в приобщение молодёжи к нашему уникальному историческому, культурному наследию, к незыблемым общечеловеческим идеалам, ценностям патриотизма и гражданственности". Президент пожелал участникам, организаторам и гостям успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240404/tsentry-1937866396.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, севастополь, владимир путин, исток