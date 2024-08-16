Кандидат в президенты Молдавии хочет встретиться с Путиным в случае победы
Кандидат в президенты Молдавии Боля заявил, что хотел бы встретиться с Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДепутат парламента Республики Молдова Василий Боля
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Молдавии Василий Боля заявил РИА Новости, что при победе на выборах хотел бы первую встречу с зарубежным лидером провести с российским президентом Владимиром Путиным.
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"С тем, кто является человеком, который идет в авангарде тех изменений, которые на сегодняшний день происходят в мире. Конечно же, с Владимиром Путиным. Мы должны восстанавливать взаимоотношения с Российской Федерацией", - сказал Боля в кулуарах съезда блока "Победа" в Москве, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, с каким зарубежным лидером хотел бы встретиться первым в случае избрания.
Он рассказал, как пришел на одно из заседаний парламента Молдавии в футболке Putin Team и сказал, что таким образом хотел донести, на чьей стороне, по его мнению, должна быть Молдавия.
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"На стороне представителей тех цивилизаций, которые борются с гегемонией и попыткой реставрировать однополярный мир, который уже уходит", - заключил политик.
"Победа" определилась с кандидатом в начале августа: им стал один из лидеров партии "Возрождение", депутат молдавского парламента Василий Боля. Инициатива о его выдвижении принадлежит лидеру блока "Победа" Илану Шору.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политформирований, включая партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.