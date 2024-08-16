https://ria.ru/20240816/putin-1966613340.html

Путин 18-19 августа посетит Азербайджан

Путин 18-19 августа посетит Азербайджан - РИА Новости, 16.08.2024

Путин 18-19 августа посетит Азербайджан

Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:03

2024-08-16T15:03

2024-08-16T15:14

политика

владимир путин

азербайджан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:152:3079:1884_1920x0_80_0_0_fc3604ffdd55434e61da79a4ae59d32d.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого-девятнадцатого августа 2024 года президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан", - говорится в сообщении."В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, а также подписать межправительственные и другие документы.

https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html

https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, азербайджан, россия