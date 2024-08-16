https://ria.ru/20240816/putin-1966613340.html
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан - РИА Новости, 16.08.2024
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан
Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:03
2024-08-16T15:03
2024-08-16T15:14
политика
владимир путин
азербайджан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого-девятнадцатого августа 2024 года президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Азербайджан", - говорится в сообщении."В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, а также подписать межправительственные и другие документы.
https://ria.ru/20240605/putin-1950811545.html
https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, азербайджан, россия
Политика, Владимир Путин, Азербайджан, Россия
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан
Путин 18-19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом